رئيس لجنة تداول السلع الآجلة يحذر من "القواعد الإلزامية للغاية" للعملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 11:54 مساءً - في إطار نشرته مجلة هارفارد لقانون الأعمال يوم ١٥ يونيو، دعا هيث تاربرت، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، إلى التنظيم المالي القائم على المبادئ الأوسع بدلًا من القواعد المحددة.

حجة المبادئ

الحجة من أجل المبادئ هي أن النهج يستلزم أقل الروتين، ويشجع الابتكار، من الناحية المثالية. وقد عبّر تاربرت عن رغبته في رؤية لجنة تداول السلع الآجلة "تبق في الطليعة من خلال الاستجابة بسرعة أكبر للتغيرات في التكنولوجيا والسوق".

حيث كتب تاربرت أنه بالإضافة إلى تعزيز المرونة والابتكار، فإن "اللوائح المستندة إلى المبادئ تثبط أيضًا سلوك "الثغرات" ونهج أسلوب "قائمة المراجعة" للامتثال للقانون.

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دور العملات المشفرة والتكنولوجيا الجديدة في رؤية تاربرت

ذكرت حجة تاربرت السوق الرقمية والعملات المشفرة على وجه الخصوص هي المجالات التي يكون فيها أسلوبه المفضل في التنظيم ذا قيمة خاصة:

"هناك مجال آخر يكون فيه التنظيم المستند إلى المبادئ مناسبًا بشكل عام فيما يتعلق بالتطورات في التكنولوجيا المالية (fintech)، بما في ذلك بلوكتشين والأصول الرقمية. [...] أرى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقود العالم في هذه التكنولوجيا، وأن تطبيق قواعد إلزامية بشكل مفرط يمكن أن يعيق تطور هذه السوق المهمة".

بعد أن أصبح رئيسًا للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قبل عام فقط، يُعرف تاربرت بدعمه للعملات الرقمية وقد قدم الحجة القائمة على المبادئ من قبل.