شركة الاتصالات الرائدة في الشرق الأوسط "زين" تنضم إلى مجلس إدارة هيديرا

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 03:54 مساءً - انضمت مجموعة زين - وهي شركة اتصالات رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - إلى مجلس إدارة منصة دفتر السجلات الموزعة على مستوى المؤسسات هيديرا هاش غراف.

توفر زين خدمات الصوت والبيانات المتنقلة لأكثر من ٤٩,٥ مليون عميل نشط ولها حضور تجاري في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بما في ذلك الكويت والبحرين والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية. ويُعد انضمام زين إلى المجلس هو الأول على المستوى الإقليمي، حسبما أعلنت هيديرا يوم ١٥ يونيو.

هيديرا هاش غراف وأعضاؤها الحاكمون

لتحقيق هدفها المتمثل في إنشاء إنترنت أكثر أمانًا باستخدام تقنية بلوكتشين العامة، يتبع مجلس إدارة هيديرا هاش غراف نموذجًا للحكم اللامركزي يجمع بين المنظمات الدولية من مختلف الصناعات.

ويشمل الأعضاء الحاليون بونيغ ودويتشه تيليكوم وغوغل و آي بي إم وسويسكوم بلوكتشين وجامعة لندن من بين آخرين.

ويدير كل عضو من أعضاء المجلس عقدة على شبكة هيديرا هاش غراف العامة وهو مسؤول عن الموافقة على تحديثات قاعدة بيانات منصة هيديرا.

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كما تحافظ المنصة على كود المصدر الخاص بها مفتوحًا للمراجعة وتستخدم خوارزمية إجماع قائمة على التجزئة للسماح بفروع متعددة من الكتل، بدلًا من سلسلة واحدة.

ومن خلال الانضمام إلى هيديرا، تأمل مجموعة زين في الحصول على رؤى والتعرّف على الاتجاهات والتطورات في مجال بلوكتشين، مما يجعلها في وضع أفضل لتقييم كيفية تطوير التطبيقات باستخدام التكنولوجيا في مجال عملها.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة زين ونائب رئيس مجلس الإدارة، بدر الخرافي، إن المجموعة ترى خدماتها وتطبيقاتها المتطورة - بما في ذلك أموال الهاتف المحمول، والتكنولوجيا المالية، والصحة الإلكترونية والطائرات بدون طيار وإنترنت الأشياء والجيل الخامس - حيث يقرض الجميع أنفسهم بشكل أكبر من خلال استخدام بلوكتشين.

تم تصميم منصة هيديرا مع التركيز بشكل خاص على تطوير آليات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة للمساعدة في معالجة المخاوف بشأن التأثير البيئي لتقنيات بلوكتشين.