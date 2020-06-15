كوريا الجنوبية تراجع القضايا القانونية المحيطة بإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 03:54 مساءً - شكل البنك المركزي الكوري الجنوبي، بنك كوريا، مجموعة استشارية قانونية لتقييم القضايا المحيطة بإطلاق العملة الرقمية المحتملة من البنك المركزي (CBDC).

وبحسب بيان صحفي أصدره البنك المركزي في وقت سابق اليوم، فإن المجموعة تضم ستة خبراء، هم ثلاثة أساتذة ومحاميين ومسؤول من البنك المركزي الكوري.

وبحسب ما ورد ستعمل اللجنة حتى مايو ٢٠٢٠، على الرغم من أن خطط العملة الرقمية لبنك كوريا المركزي ليست ثابتة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل الماضي، أطلق البنك المركزي مخططًا تجريبيًا لمدة ٢٢ شهرًا لتقييم الخدمات اللوجستية لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، مما يعني أن البرنامج سيعمل لفترة أطول من المجموعة الاستشارية القانونية المعينة حديثًا.

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وشدد إعلان أبريل على أن البنك المركزي الكوري لا يرى حاجة فورية لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي في كوريا الجنوبية، ولكنه يرغب في الاستعداد في حال قررت الحكومة المضي قدمًا وتحقيق فوز رقمي.

من المرجح أن يتجاوز اليوان الرقمي قيمة الوون الرقمي

يشير مقال حديث نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب إلى أن التجار المحليين على استعداد لقبول العملة الرقمية للبنك المركزي، حتى تلك التي تصدرها البنوك المركزية الأجنبية.

وعلى وجه التحديد، شدد المقال على أن تجار التجزئة المحليين يفكرون بشكل متزايد في الاستفادة من العملة الرقمية الصينية القادمة، اليوان الرقمي، بمجرد رفع قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا وعودة السياح الصينيين إلى كوريا الجنوبية.

وفي مقابلة حديثة مع كوينتيليغراف، تنبأ غلين وو، رئيس ليدجر فولت بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بأن العملة الافتراضية التي تدعمها الدولة في الصين ستكون أول من يتم إطلاقها في جميع أنحاء العالم.