شركة أجهزة المحافظ "ليدجر" ينضم إلى تحالف البروتوكول العالمي

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 03:54 مساءً - انضمت شركة أجهزة محافظ الأصول الرقمية ليدجر إلى تحالف إمكانية التشغيل المتداخل بلوكتشين، وهو يونيفرسال بروتوكول ألاينس.

ففي إعلان يوم ١١ يونيو، كشفت يونيفرسال بروتوكول ألاينس أن صانع محفظة الأجهزة الفرنسي رفيع المستوى سوف يدمج حلول أمان البنية التحتية مع تقنية وأصول البروتوكول العالمي.

وقد خصت يونيفرسال بروتوكول ألاينس شركة ليدجر فولت - البنية التحتية لإدارة التراخيص المتعددة من ليدجر وحل إدارة الأصول المدعوم بالتأمين - كعنصر رئيسي يعالج مخاوف التحالف وأعضائه.

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يونيفرسال بروتوكول ألاينس وأعضائه

يشمل الأعضاء الحاليون للتحالف بيتريكس غلوبال ومنصة الإقراض اللامركزية "كريد" ومنصة مدفوعات العملات المشفرة أبهولد وشركة أمن العقود الذكية "سيرتيك" وبلوكتشين في بيركلي.

تركز يونيفرسال بروتوكول ألاينس على جعل العملات المشفرة قابلة للتشغيل البيني، وأصدرت عملات ثابتة مثل الدولار العالمي (UPUSD) واليورو العالمي (UPEUR)، إلى جانب رمز الأداة المساعدة الرئيسي، توكن البروتوكول العالمي (UPT).

حيث قال دان شات - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريد - أن حلول ليدجر، المصممة خصيصًا للاحتفاظ بالأصول الرقمية للبنوك، وصناديق التحوط والبورصات والأفراد من أصحاب الثروات العالية "ستساهم في توكن البروتوكول العالمي باعتبارها توكن فائدة عملاق" و الاعتماد الشامل لتقنية بلوكتشين باستخدام رموز UP.