تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 مساءً - أعلن نيكولا ستويانو، المؤسس المشارك لشركة أيتيرنيتي بلوكتشين، عن صندوق رأس مال استثماري جديد بقيمة ١٠٠ مليون يورو (١١٢,٥ مليون دولار) يركز على تطوير بلوكتشين في الأسواق الناشئة، وذلك يوم ١٥ يونيو.
حيث تدعي ميتا تشينج كابيتال (MCC) أنها ستعمل مع المشاريع عبر جميع الجيل الجديد من بلوكتشين، وتوفر التمويل والدعم في السلسلة A وما بعدها. وهي تعمل حاليًا على تأمين المستثمرين وستغلق تمويلها في الجولة الأولى في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠.
أكبر احتمال للتغيير
ستدعم MCC فرص بلوكتشين في المناطق المتخلفة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وخاصة المناطق التي ستستفيد أكثر من العاصمة. حيث قال ستويانو، "أرى أن أكبر إمكانات وإمدادات من المواهب تنتظر في البلدان التي تعد فيها بلوكتشين قفزة عشرة أضعاف إلى البنية التحتية الحالية المتداعية أو غير الموجودة أو القديمة."
وقد انضم إليه في المشروع الجديد لوكا سوسيك، الرئيس السابق للاستثمارات والتسارع في إيه إي فنتشرز. وإيه إي فنتشرز هي الذراع الاستثمارية التي أسسها ستويانو لشركات بناء الأعمال التجارية باستخدام أيتيرنيتي بلوكتشين.
وقد طور ستويانو وسوسيني معًا برنامج المسرعات اللامركزية "ستارفليت" أثناء وجودهما في إيه إي فنتشرز، ونأمل في تكرار نجاحاتهما في MCC.
وحسبما ذكر كوينتيليغراف، أطلقت أيتيرنيتي في الشهر الماضي منصة لتحويل العملات الرقمية إلى منشئي وسائل التواصل الاجتماعي، وتعاونت مع الحكومة الهندية لتعزيز نمو تكنولوجيا بلوكتشين في البلاد
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس أيتيرنيتي يجمع ١٠٠ مليون يورو لصندوق رأس مال استثماري يركز على الأسواق الناشئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.