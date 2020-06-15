المجتمع يتبرع بمبلغ ٠,٧ بيتكوين لضحية التصيد الذي فقد كل ما يملكه من بيتكوين بالكامل

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 03:54 صباحاً - حشد مجتمع العملات المشفرة لدعم ضحية مخطط التصيد الذي فقد ١٢ عملة بيتكوين (BTC) - إجمالي ممتلكات المستثمر التي تراكمت على مدى سبع سنوات.
ففي ١٢ يونيو، غرد إيريك سافكس، مضيف البودكاست بروتوكول، بأنه فقد مدخراته بالكامل من بيتكوين بعد إدخال العبارة الأولية لمحفظة أجهزته في برنامج خبيث ينتحل اسم تطبيق كيبكي من متجر جوجل كروم.
حيث ذكر سافيكس أنه كان يأمل في شراء شقة في المستقبل باستخدام الأموال، قائلًا: "لقد ذهبت جميع مدخراتي، وليس لدي بيتكوين".
وبالأسعار الحالية، كان مخزون بيتكوين الخاص بسافيكس أكثر من ١١٠٠٠٠ دولار.
المجتمع يتبرع بـ ٠,٧ بيتكوين لضحية احتيال
اجتذب منشور سافيكس كلمات متعاطفة من شخصيات بارزة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك المؤسس المشارك لباينانس "سي زي"، والرئيس التنفيذي لشيبشيفت إريك فورهيس ورئيس التكنولوجيا لكازا هودل جيمسون لوب.
ومع ذلك، اختار المتفرجون الآخرون التبرع ببيتكوين لسافيكس، حيث رد المستخدم OrangeDog على تويتر: "هل يمكنك نشر عنوان بيتكوين؟ سأتبرع ببعض العملات لرفع رصيدك من الصفر".
وحتى وقت كتابة المقالة، تلقت محفظة سافيكس ما يقرب من ٠,٧٠٩ بيتكوين، بقيمة ٦٦٥٠ دولارًا تقريبًا بالأسعار الحالية. وفي حالة استرداد سافيكس للأموال المفقودة، فقد تعهد بإعادة عملة بيتكوين التي تم التبرع بها إلى مرسليها.
كذلك لاحظ الناقد والاقتصادي البارز، نورييل روبيني، منشور سافيكس، حيث غرد قائلًا:
"١ من ١٠٠٠ من عمليات الاحتيال اليومية في عالم بيتكوين/شيتكوين. لا يوجد أمان في شيتكوين لاند! تُفقد المليارات يوميًا بسبب عمليات الاحتيال والسرقة الرقمية. فإذا سرق أي شخص معلومات بطاقتي الائتمانية أو حسابي المصرفي، فسوف أسترد ١٠٠٪ من خلال مكالمة لمدة دقيقة واحدة."
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