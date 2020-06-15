الشركات الصينية تراهن بشكل كبير على بلوكتشين على الرغم من أزمة كوفيد-١٩

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 02:32 صباحاً - كشفت دراسة استقصائية أجريت على ٣٥٠ شركة صينية أن الاتجاه الصعودي لشركة بلوكتشين قبل كوفيد-١٩ لا يزال حيًا في المنطقة.

فوفقًا لوكالة شينخوا، أظهرت الدراسة، التي أطلق عليها اسم "بلوكتشين في عصر ما بعد الوباء"، أن ٧٠٪ من الشركات التي شملتها الدراسة قبل تفشي فيروس كورونا لا تزال متفائلة بشأن إمكانات تقنية بلوكتشين. حيثيعتقد ما يصل إلى ٢٠٪ أنهم سيستثمرون أكثر للتخفيف من آثار الأزمة.

ما يقرب من ١٠ أنواع من الصناعات لا تزال "صعودية" نحو بلوكتشين

يعتقد المعظم أن تنفيذ تقنية بلوكتشين يمكن أن يساعد الاقتصاد الوطني على التعافي من الخراب المالي للوباء المستمر.

ويأتي المستجيبون من ١٠ صناعات مختلفة، بما في ذلك الشركات المتخصصة ذات الصلة ببلوكتشين والتصنيع والتجارة وإدارة سلسلة التوريد والتمويل.

حيث قال الخبراء في الاستطلاع:

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"يخدم بلوكتشين الصناعي بعمق الجسم الأساسي لمؤسسات الإنتاج الاجتماعي (...) كشبكة بيانات موثوقة بين الشركات، حيث تحل بلوكتشين المشكلة التي لا يمكن لقواعد البيانات المركزية التقليدية أن تولد الثقة بين الشركات وتحل مشكلة الثقة في التعاون متعدد الأطراف."

ويتفق الباحثون على أن تقنية بلوكتشين تعتبر "الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الكوارث".

الثقة لم تمس رغم الأزمة

على الرغم من أن الانتشار المفاجئ لفيروس كوفيد-١٩ أجبر الشركات على إيقاف تطورها، إلا أن الدراسة تنص على أن الثقة في بلوكتشين لم تتعثر.

حيث أفاد كوينتيليغراف يوم ٧ يونيو أن برنامجًا تجريبيًا يعمل بنظام بلوكتشين سيوفر مجموعة واسعة من خدمات التوثيق في سوتشو بالصين.