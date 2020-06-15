تقول البنوك الصينية إنها لن تجمد حسابات العملات المشفرة القانونية

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 02:32 صباحاً - تقول الشائعات أن البنوك الصينية تجمد حسابات العملاء التي لها تاريخ في شراء وبيع العملات المشفرة. ووفقًا لتقرير تشاينا تايمز في ١٣ يونيو، أوضحت البنوك في الصين أنها لا تغلق أي أمر قانوني لحسابات العملات المشفرة.

رد البنوك الكبرى

وفقًا للتقرير، رد بنك تجار الصين وبنك الصين وبنك الصين الزراعي وبنك التعمير الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني بما يلي:

"طالما أن العملية قانونية، فإن القناة قانونية، ومصدر العملة الافتراضي قانوني وإذا كانت صفحة الويب تدعم أيضًا خدمة البطاقة المصرفية، فلن يقوم البنك بتجميد أموال المستخدم بشكل نشط. وما لم يكن هناك أي ضلوع في غسيل الأموال والاحتيال والحالات الأخرى غير القانونية ذات الصلة".

المزيد من التحقيق

اكتشف التحقيق أن المعاملات التي تدعم حسابات علي باي وويتشات وحسابات البطاقات المصرفية للبنوك الكبرى لا تظهر أي تذكير بتحذير من المخاطر عند تشغيل المعاملات.

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حيث علق موظفو قسم الأمن في صندوق إدارة علي باي قائلًا:

"طالما كانت هناك صفحة دفع علي باي، ويجب أن تكون عملية قانونية، فلن تتضمن تجميد الأموال وتجميد الحساب ومسائل أخرى."

وعلى الرغم من أنه لن يتم إغلاق حسابات العملات المشفرة القانونية، إلا أن المطلعين على الصناعة ما زالوا يذكرون الناس باستخدام أو فتح حساب منفصل لتداول العملات الرقمية. وأضافوا أنه: