حجم عقود بيتكوين الآجلة لعام ٢٠٢٠ ينخفض مع ارتفاع فائدة إيثريوم المفتوحة

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تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 02:32 صباحاً - انخفض حجم التداول في عقود بيتكوين الآجلة إلى مستويات منخفضة جديدة لعام ٢٠٢٠، حيث سجلت أسواق بيتكوين الآجلة الجماعية مبلغًا خجولًا يبلغ ٥ مليارات دولار في حجم ٢٤ ساعة يوم ١٣ يونيو.
وقد تم تداول ٧٦٪ من العقود الآجلة على أوكي إكس وهوبي وباينانس - تمثل ١,٤ مليار دولار و ١,٣ مليار دولار و ١,١ مليار دولار من حيث الحجم، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة تحليل السوق سكيو.
الأحجام اليومية لعقود بيتكوين الآجلة: سكيو
شهد تراجع النشاط انخفاضًا في الحجم بمقدار النصف تقريبًا لمدة يومين متتاليين.
الفائدة المفتوحة لبيتكوين ترتفع بقوة
في حين تراجعت أنشطة العقود الآجلة لبيتكوين، إلا أن الفائدة المفتوحة استعادت مؤخرًا مستوياتها قبل هبوط يوم الخميس الأسود العنيف خلال منتصف مارس - اختبار ٤ مليارات دولار للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.
وفي الوقت نفسه، سجلت الفائدة المفتوحة في خيارات بيتكوين مستويات قياسية جديدة، حيث اخترقت ١,٥ مليار دولار بعد شهر واحد فقط من وضع علامة على عشرة أرقام لأول مرة.
الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين: سكيو
تعززت الأرقام القياسية بارتفاع ٣٠٠٠٪ في الفائدة المفتوحة في بورصة شيكاغو التجارية خلال شهر مايو.
الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية: أركان ريسرش
الفائدة المفتوحة لإيثريوم تزدهر
استمرت الفائدة المفتوحة لخيارات إيثريوم في السوق الرائد ديربت في الارتفاع إلى مستويات قياسية.
ففي الأيام الأخيرة، سجلت الفائدة المفتوحة لإيثريوم على ديربيت أعلى من ١٥٠ مليون دولار لأول مرة، وهو ضعف المستوى السابق تقريبًا والذي تم كسره قبل شهر واحد فقط.
فائدة إيثريوم المفتوحة على ديربيت: ديربيت
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