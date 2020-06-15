عدد قياسي من المستثمرين يمتلكون ٠,١ بيتكوين على الأقل

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تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 02:32 صباحاً - كسر عدد المستثمرين الذين يمتلكون (BTC) ٠,١ عملة بيتكوين أو أكثر إلى أرقام قياسية جديدة على الإطلاق.
حيث تُظهر البيانات التي نشرها مُجمِّع بيانات العملات المشفرة غلاسنود في ١٣ يونيو عدد المحافظ التي تملك ٠,١ بيتكوين أو أكثر لتصل إلى رقم قياسي جديد يبلغ ٣٠٥٤٢٨٢ - متفوقًا على الرقم القياسي السابق في ٢١ مايو بـ ٢١٢ عنوانًا.
العناوين التي تملك ٠,١ بيتكوين تحطم الأرقام القياسية
ارتفع عدد المحافظ التي تملك ٠,١ بيتكوين أو أكبر بشكل مطرد منذ الارتفاع والانخفاض مع وصول موجة ارتفاع عام ٢٠١٧ إلى ذروته، وتسجيل أرقام قياسية جديدة أعلى من ٢,٧٥ مليون باستمرار منذ أبريل ٢٠١٩.
عناوين بيتكوين التي تخزن ٠,١ بيتكوين أو أكثر: غلاسنود
من أغسطس ٢٠١٧ حتى يناير ٢٠١٨، قفزت محافظ بيتكوين التي تحفظ ٠,١ بيتكوين على الأقل بنسبة ٤٥٪ من ١,٨ مليون إلى أكثر من ٢,٦ مليون. وبحلول مارس ٢٠١٥، تم تخفيض قيمة ما يقرب من ٣٠٠٠٠٠ محفظة إلى أقل من ٠,١ بيتكوين.
كما حدثت زيادة ملحوظة في محافظ بيتكوين التي تخزن ٠,١ عملة كحد أدنى منذ فبراير مع نمو الضجيج لتقليل مكافأة بيتكوين.
مالكو إيثريوم في ارتفاع
سجل عدد عناوين إيثريوم (ETH) التي تحتوي على ٠,١ إيثريوم أو أكثر تم أيضًا أرقام قياسية في الأيام الأخيرة، مع وجود ٢٩٨٤٠٨٠ محفظة إيثريوم تخزن حاليًا ٠,١ عملة على الأقل.
عناوين إيثريوم التي تخزن ٠,١ إيثريوم أو أكثر: غلاسنود
على عكس بيتكوين، كان عدد العناوين التي تمثل ٠,١ عملة غير قادر على استعادة رقمه القياسي السابق حتى أبريل من هذا العام، حيث تأرجح بين ٢,٤ مليون و٢,٧ مليون منذ مارس ٢٠١٨.
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