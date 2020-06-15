الأسهم في صندوق إيثريوم تراست من غرايسكيل تُباع بأكثر من ٢٠٠٠ دولار

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 02:32 صباحاً - يتم تداول الأسهم في صندوق إيثريوم ترست من غرايسكيل إنفستمنتس بارتفاع ٧٥٠٪ على سعر السوق لأصولهم الأساسية في الأسواق الثانوية، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة تحليل العملات المشفرة مساري.
ارتفعت الأسعار على صندوق غرايسكيل بقوة منذ بداية العام، حيث تم تداول أسهم إيثريوم عند ٢٢٠٪ من السعر الفوري لإيثريوم (ETH) في فبراير.
وتعرض الثقة التعرض لإيثريوم دون حاجة المستثمرين للتعامل مع العملة المشفرة أو حفظها وهي مفضلة لدى المستثمرين المؤسسيين.
توسع إيثريوم
تم تداول أسهم إيثريوم مؤخرًا بسعر يساوي ٢٩٠٥ دولارات لكل عملة، وهو أعلى بنسبة ٤٦٪ من أعلى أسعار إيثريوم على الإطلاق في الأسواق الفورية.
وقد استمر الارتفاع بالأسهم على إيثريوم في الاتساع في الأشهر الأخيرة، مع تداول أسهم إيثريوم بنسبة ٥٥٠٪ أعلى من الأسعار الفورية في أوائل أبريل.
ويبدو أن الفارق الآخذ في الاتساع كان مدفوعًا بزيادة الطلب المؤسسي على إيثريوم قبل إطلاق إيثريوم ٢.٠، مع شراء غرايسكيل بقيمة ١١٠ دولارات بقيمة إيثريوم في ٢٠٢٠ حتى الآن.
وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أشار مدير علاقات المستثمرين في غرايسكيل، راي شريف عسكري، إلى أن ٣٨٪ من عملاء الشركة معرضون حاليًا لأكثر من أصل واحد من العملات الرقمية، مقارنة بـ ٩٪ قبل عام واحد.
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