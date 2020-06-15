محلل: سعر بيتكوين بالقرب من "حركة عملاقة" بعد أسابيع من تداول المدى

تام شمس - الاثنين 15 يونيو 2020 02:32 صباحاً - شهد سعر بيتكوين (BTC) تقلبًا منخفضًا طوال الأسابيع الستة الماضية، حيث كان السعر في نطاق بين ٩٣٠٠ دولار إلى ٩٩٠٠ دولار في معظم الوقت. وقد دفع هذا التجار إلى التحذير من أنه من المحتمل أن يتسبب في حركة سعر ضخمة على المدى القريب.

وعلى مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، شهدت بيتكوين نطاقًا موسعًا. كان أحدهما في يونيو ٢٠١٩ والآخر في ديسمبر ٢٠١٩. وفي كلتا الحالتين، شهد سعر بيتكوين تحركًا بنسبة ٤٠٪ في الأشهر التالية.

أين ستحدث هذه الخطوة الكبيرة؟

يتوقع المتداولون بشكل عام سيناريوهين على المدى القصير للأصل الرقمي الأعلى ترتيبًا على كوين ماركت كاب. الأول هو الرفض عند ٩٢٠٠ دولار والذي سيعقبه هبوط إلى ٧٠٠٠ دولار والآخر يستلزم السعر الذي يحمل ٩٢٠٠ دولارًا ثم إعادة اختبار ١٠٥٠٠ دولار لرؤية احتمال حدوث اندفاع جديد.

وأيًا كان الاتجاه الذي يتجه إليه السعر في الأسابيع المقبلة، يتوقع المحللون وجود اتجاه شديد التقلب لسوق العملات المشفرة.

حيث كتب محلل تقني معروف باسم كريبتو بيرب:

"كنا في مرحلة توحيد لمدة ١,٥ شهر بالفعل. وستكون هذه خطوة كبيرة لبيتكوين قريبًا".

وبالمثل، قال بينتارهودي، وهو تاجر بيتكوين الذي توقع الاتجاه الهبوطي الحاد لبيتكوين في وقت مبكر من فبراير، إن بيتكوين في طريقها لرؤية حركة سعرية متفجرة.

حيث أوضح بينتارهودي أن الهيكل الفني الذي يصوره بيتكوين الآن هو إما قمة ثلاثية أو قفل نطاق.

سعر بيتكوين يشهد قمة ثلاثية على الرسم البياني اليومي. المصدر: تريدينغ فيو

رفض سعر بيتكوين مستوى ١٠٥٠٠ في أكتوبر ٢٠١٩ وفبراير ٢٠٢٠ ويونيو ٢٠٢٠. وعلى الرسم البياني اليومي لبيتكوين، قام السعر بإنشاء تشكيل ثلاثي أعلى والذي عادة ما يكون نمطًا هبوطيًا.

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وإذا استمر سعر بيتكوين في الانخفاض في الأسابيع القادمة، فقد حذر بينتارهودي من أن بيتكوين قد تنخفض إلى ٦٠٠٠ دولار.

حيث قال المحلل:

"قمة ثلاثية على النمط اليومي ... الهبوطي. وسينطلق عند الإغلاق أدنى من ٨٠٠٠ دولار بهدف ٦٠٠٠ دولار. إما تشكيل ثلاثي أو قفل النطاق."

تدخل بيتكوين أيضًا "منطقة الخوف" على مؤشرات معنويات المستثمرين المختلفة، مما يشير إلى أن التجار أصبحوا أكثر حذرًا بشأن الاتجاه قصير الأجل لبيتكوين.

رسم مؤشر الخوف والجشع لبيتكوين على مخطط بيتكوين مقابل الدولار لمدة ٤ ساعات. المصدر: بيزنتين جنرال

المتغيرات قد تؤثر على بيتكوين على المدى القريب

هناك متغيران رئيسيان قد يغيران اتجاه سعر بيتكوين في يونيو. الأول هو خطر قيام القائمين بالتعدين ببيع المزيد من بيتكوين بعد تعديل الصعوبة، والثاني هو مدح جي بي مورغان المدهش لأعلى عملة مشفرة.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال جي بي مورغان إن بيتكوين "لا تزال قوية" بعد أن نجت من تحطمها إلى ٣٦٠٠ دولار في مارس. وقد أكملت الانتعاش على شكل حرف V من خلال الارتفاع فوق ١٠٠٠٠ دولار في أقل من ثلاثة أشهر.

وفي الفترة التي كان فيها الطلب المؤسسي على بيتكوين في تزايد سريع منذ بداية عام ٢٠٢٠، فإن تغير جي بي مورغان في الموقف تجاه بيتكوين يمكن أن يبشر بالخير لحركة سعر بيتكوين المستقبلية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تزداد صعوبة تعدين بيتكوين بنسبة ١٣٪ خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مما يعني أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في تكلفة التعدين. وقد يؤدي ذلك إلى ممارسة ضغوط بيع إضافية على سوق بيتكوين، مما يضخم السيناريو الهبوطي قصير المدى.