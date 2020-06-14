بدأ Bitcoin في انخفاض كبير بعد أن تم رفضه بالقرب من مقاومة 10000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتعافى البيتكوين حاليًا ، ولكن من المحتمل أن يواجه موجة البيع عند المتوسط البسيط لكل 100 ساعة ل 4 ساعات.

انخفض الاثريوم بشدة بعد عدة رفضات بالقرب من 250 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. يتعافى سعر ETH الآن ، ولكن يجب أن يستقر فوق 240 دولارًا لبدء زيادة جديدة.

تحليل أسعار العملات الرقمية البيتكوين و الاثريوم اليوم

تم تداول البيتكوين عند أدنى مستوى له عند 9084 دولارًا وهو يقوم حاليًا بالتصحيح للأعلى.

من المرجح أن يواجه السعر البائعين بالقرب من مستوى 9600 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 لكل 4 ساعات.

يوجد خط اتجاه هبوطي كبير يتشكل مع مقاومة بالقرب من 9770 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لزوج BTC / USD.

لا يزال الزوج معرضًا لخطر المزيد من الخسائر طالما أنه ما دون 9600 و 9700 دولار.

يصحح سعر ETH حاليًا ارتفاعًا من قاع التأرجح 225 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

يتم تداوله الآن فوق مستوى 230 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

في وقت سابق ، كان هناك كسر أسفل القناة الصاعدة الرئيسية مع الدعم عند 244 دولارًا على الرسم البياني لـ 4 ساعات.

يمكن أن يتحرك الزوج أيضًا إلى منطقة إيجابية إذا أغلق فوق مستوى المقاومة 240 دولارًا.

يتحول سعر البيتكوين إلى اللون الأحمر

في الأسبوع الماضي ، فشل البيتكوين في الاستقرار فوق منطقة المقاومة 10000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول سعر BTC مرتفعًا عند 9989 دولارًا وبدأ انخفاضًا كبيرًا دون مستويات 9900 و 9800 دولار.

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سيطر الدببة وتمكنوا من دفع السعر إلى ما دون دعم 9500 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات. بدأ هذا الانخفاض بعد حدوث كسر دون القناة الصاعدة الرئيسية مع الدعم بالقرب من مستوى 9780 دولارًا على الرسم البياني لـ4 ساعات لزوج BTC / USD.

كان الانخفاض بحيث كسر الزوج دعم 9200 دولار وتم تداوله عند أدنى مستوى عند 9084 دولار. يقوم Bitcoin حاليًا بالتصحيح أعلى ويتداول فوق مستوى 9300 دولار.

وقد تجاوز مستوى تصحيح فيب 23.6% من الحركة الهبوطية من 9989 دولار المتأرجح إلى 9084 دولار. على الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من 9500 و 9540 دولارًا.

مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الهبوطية من المستوى المرتفع المتأرجح عند 9989 إلى قاع 9084 دولار قريب أيضًا من 9537 دولارًا. تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 9600 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

سعر Ethereum يواجه عقبات

في الأسبوع الماضي ، فشل Ethereum في الاستقرار فوق مستوى المقاومة 250 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك ، بدأ سعر ETH في انخفاض كبير دون مستويات الدعم 245 و 240 دولارًا.

بدأ الانخفاض بعد حدوث كسر دون قناة رئيسية صاعدة مع دعم عند 244 دولارًا على الرسم البياني لـ4 ساعات من ETH / USD. حتى أن الزوج كسر دعم 230 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

تداول سعر الأثير عند 225 دولارًا وبدأ حديثًا في تصحيح صعودي. لقد كسر مستويات المقاومة 230 و 232 دولارًا. ومع ذلك ، فإن المضاربين على الصعود يواجهون حاليًا عقبات بالقرب من مستوى 238 دولارًا أو مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 250 إلى 225 دولارًا.

يبدو أن هناك عقبة حاسمة تشكل بالقرب من مستويات 238 و 240 دولارًا. مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للانخفاض الأخير من قمة 250 دولار إلى قاع 225 دولار يقترب أيضًا من 241 دولارًا.

من المرجح أن يؤدي الكسر الناجح فوق منطقة المقاومة عند 240 دولارًا إلى دفع السعر إلى منطقة إيجابية. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 250 دولار أمريكي ، والتي فوقها قد يرتفع السعر باتجاه مستوى 265 دولارًا.