موقع ويب يجمع قائمة من البورصات التي لا تطبق ممارسات اعرف عميلك، جنبًا إلى جنب مع بعض التحذيرات

تام شمس - الأحد 14 يونيو 2020 02:59 صباحاً - يسعى موقع ويب جديد إلى تجميع قائمة نشطة لكل بورصات العملات المشفرة التي ترحب بالتجار بشكل ما دون إجبارهم على تسليم المعلومات الشخصية من خلال عملية التحقق من عميلك أو اعرف عميلك.

ويهتم موقع kycnot.me فقط بالبورصات التي تدعم بيتكوين (BTC) أو مونيرو (XMR)، مؤكدًا أن بيتكوين هي أكبر أصل عملات مشفرة مع أكثر اعتماد، وتوفر مونيرو أقوى حماية للخصوصية.

موقع الويب يتتبع بورصات العملات المشفرة التي لا تطبق ممارسات اعرف عميلك

يسرد الموقع حاليًا ١٤ منصة تداول خالية من ممارسات اعرف عميلك، والعديد منها يوفر سوقًا من نظير إلى نظير لأصول العملات المشفرة.

ومع ذلك، فقد أدرج الموقع تحذيرات بشأن أكثر من نصف البورصات المذكورة - بما في ذلك الإشارة إلى قيود صارمة على الاستخدام الخالي من التحقق، ومراوغات السحب، وطلبات الحصول على معلومات هوية معينة على الرغم من عدم وجود متطلبات اعرف عميلك.

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والمثير للدهشة أن القائمة لا تتضمن البورصات الشهيرة باينانس أو كوكوين أو بيتميكس.

ممارسات اعرف عميلك غير متوافقة مع روح العملات المشفرة

ووفقًا لبيان نشره مالك موقع ويب على غيتهاب، يفصل موقع Kycnot.me مهمته في "الحفاظ على جوهر العملات المشفرة اللامركزية الخاضعة للحكم الذاتي" عن طريق "جعل من السهل على الأشخاص العثور على طرق جديرة بالثقة للشراء والتبادل والتداول واستخدام العملات الرقمية دون الحاجة إلى تعريف أنفسهم".

ويؤكد المنشور أنه تم إنشاء العملات المشفرة "لفك الارتباط بين المستخدمين [...] والكيانات المركزية التي تتحكم في [...] اقتصادنا"، مضيفًا أن العديد من "البورصات التي تطبق ممارسات اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال قد نمت لتصبح "تمامًا مثل البنك".

ويدعو الموقع لتقديم الاقتراحات والتوصيات من أعضاء المجتمع.