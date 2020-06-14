المشاركون في الاستطلاع ينقسمون بنسبة ٥٠/٥٠ بين بيتكوين والبنوك الكبرى

تام شمس - الأحد 14 يونيو 2020 02:59 صباحاً - ظهرت نتائج الاستطلاع - هناك تقريبًا انقسام متساوٍ حول مسألة الثقة: بيتكوين (BTC) أم البنوك الكبيرة. وقد كان هناك تغيير لا يصدق في المواقف على مدى السنوات الثلاث الماضية بشأن هذه القضية.

من يثق في بيتكوين؟

قام ذا توكنيست باستطلاع ٤٨٥٢ مستجيبًا في ١٧ دولة حول مواقفهم تجاه بيتكوين. كما قارنت النتائج التي توصلت إليها مع الردود من الاستطلاعات المماثلة السابقة. وهذا سمح لها بمراقبة كيف تغيرت هذه المواقف بمرور الوقت.

إذا كان عليك الاختيار، أي مما يلي أكثر جدارة بالثقة؟ المصدر: ذا توكنيست.

رياح التغيير

لا يقتصر الأمر على وجود انقسام متساوٍ تقريبًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بجيل الألفية، فإنهم يميلون أيضًا إلى وضع المزيد من الثقة في بيتكوين. ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو كيف تغير هذا منذ عام ٢٠١٧. في ذلك الوقت، اختار ١٨٪ فقط بيتكوين مقابل ٨٢٪، الذين اختاروا البنوك الكبيرة. وحتى في المجموعة الألفية، كان الانقسام غير مواتٍ للغاية - ٢٧/٧٣.

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نتائج عام ٢٠١٧ مقابل نتائج عام ٢٠٢٠. المصدر: ذا توكنيست.

وتجدر الإشارة إلى أن المرء يتوقع أن المستجيبين في مسح ذا توكنيست يميلون نحو بيتكوين. ومع ذلك، كان الشيء نفسه صحيحًا بالنسبة لمسوحات خط الأساس.

وقد يكون من العدل التكهن بأن هذا التغيير في روح العصر سوف يترجم إلى نمو في صناعة العملات المشفرة.