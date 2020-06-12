يبدو أن كريغ رايت قد اعترف للتو باختراق إم تي غوكس

تام شمس - الجمعة 12 يونيو 2020 09:54 مساءً - نشر أحد وجوه عملة مونيرو التي تركز على الخصوصية، ريكاردو سباني، والمعروف أيضًا باسم فلافي بوني، معلومات على تويتر تشير إلى ارتباط كريغ رايت بمحفظة بيتكوين ذات صلة بإم تي غوكس.

حيث قال سباني في تغريدة بتاريخ ١٢ يونيو، بما في ذلك إدراج وثائق المحكمة في المنشور: "نحن على ثقة بذلك، لقد اعترف كريغ رايت صراحةً (عبر محاميه) بأنه الرجل الذي سرق ٨٠ ألف بيتكوين من إم تي غوكس".

فلافي بوني يثبت وجهة نظره

أضاف سباني:

"توضح لقطات الشاشة أدناه وثائق المحكمة التي تشير إلى عنوان" 1Feex "حيث تم إرسال أموال إم تي غوكس المسروقة. فما دفاعك؟" Advertisements

تم تضمين عنوان إم تي غوكس بين عناوين توليب تراست

كجزء من معركة قانونية مستمرة، يدعي رايت أن لديه على الأقل جزءًا من ملكية توليب تراست - وهي قائمة بالعديد من عناوين محفظة بيتكوين التي تحتوي على ما يقرب من ١,١ مليون بيتكوين والتي تفيد أنه وزميله في العمل، ديف كليمان، قاما بتعدينها في الأيام الأولى لبيتكوين.

توفي كليمان في ٢٠١٣، تاركًا رايت غير قادر على تحريك الأموال بمفرده، وفقًا للتقارير الأخيرة.

وتشير ادعاءات سباني ولقطات الشاشة لوثائق المحكمة إلى أن أحد عناوين محفظة توليب تراست المزعومة يحتوي على أموال مسروقة من اختراق إم تي غوكس من عام ٢٠١٤.