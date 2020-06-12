فيتاليك بوترين يعلق على رسوم المعاملات الغريبة

تكبدت معاملات متعددة مؤخرًا الملايين في رسوم المعاملات على شبكة إيثريوم، والتي يعتقد منشئ المحتوى فيتاليك بوترين أنه يمكن أن يكون ابتزازًا.

حيث قال بوترين في تغريدة يوم ١٢ يونيو: "إذًا، *ربما* تكون رسوم المعاملات التي تبلغ قيمتها مليون دولار هي ابتزاز".

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ماذا حدث؟

وأوضح بوترين مقترحًا نظريته حول الوضع:

"لقد استولى القراصنة على وصول جزئي لمفتاح التبادل؛ لا يمكنهم الانسحاب ولكن يمكنهم إرسال txs بدون تأثير مع أي سعر للغاز. لذا فإنهم يهددون "بحرق" جميع الأموال عبر رسوم المعاملات ما لم يتم تعويضهم."

معاملات متعددة تتكبد رسوم باهظة للغاية على الشبكة

على مدار الأيام القليلة الماضية، أرسل شخص ما يقرب من ١٣٠ دولارًا من إيثريوم (ETH)، اعتبارًا من السعر وقت كتابة المقالة، ودفع ٢,٦ مليون دولار في تكاليف المعاملات. وقد تم إجراء تحويل آخر بقيمة ٨٦٠٠٠ دولار في إيثريوم بعد فترة وجيزة، وتكبدت نفس الرسوم بالضبط.