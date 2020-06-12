شركة روبوتات تسقط فريسة لهجوم طلب الفدية

تام شمس - الجمعة 12 يونيو 2020 08:55 مساءً - قامت عصابة طلب الفدية ريفل، المعروفة بإطلاق مزادات للبيانات المسروقة على الويب المظلم، بتسريب وثائق حساسة مسروقة من شركة روبوتات مقرها الولايات المتحدة.

ووفقًا لمنشور مدونة رسمي من ريفل يوم ١١ يونيو، بدأ الفريق في تسريب البيانات السرية التابعة لشركة سيمبوتيك إل إل سي. حيث ذكر المنشور:

"أنت لا تريد التحدث معنا وربما تعتقد أننا لن ننشر بياناتك. لكننا ننشرها بالفعل".

وقد ذكرت المجموعة الإجرامية الإلكترونية أنها أنشأت موقعًا إلكترونيًا ودفعت مقابل الاستضافة لمدة عام. وقد هددوا بجعل بيانات شركة الروبوتات مرئية "لفترة طويلة جدًا في الأماكن العامة".

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تسريب البيانات الحساسة

تتضمن البيانات المسربة أسماء الموظفين والعناوين وأرقام التأمين الاجتماعي وتفاصيل الرواتب واتفاقيات عدم المنافسة وغيرها من البيانات الحساسة. وبحسب ما ورد طلبت المجموعة من كل من بيتكوين (BTC) ومونيرو (XMR) لتغطية دفع الفدية.

وقد قال فريق أبحاث الأمن السيبراني، سيبل، أن الهجوم ربما وقع في الأسبوع الأول من يونيو.

تأسست شركة سيمبوتيك إل إل سي في عام ٢٠٠٧. ولديها حاليًا قوة عاملة تتكون من حوالي ١٠٠٠ موظف. وهي تطور حلول البرمجيات والروبوتات لمصنعي سلسلة التوريد والموزعين وتجار التجزئة.