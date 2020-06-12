يمكن أن يشير عدد عناوين بيتكوين النشطة إلى ارتفاع السعر إلى ١٤,٧ ألف دولار

تام شمس - الجمعة 12 يونيو 2020 08:55 مساءً - في ١١ يونيو، بلغ عدد عناوين بيتكوين (BTC) النشطة ١٠٤٠٢٤٤. وهذا هو أعلى رقم خلال عامين ونصف. ويعتقد العديد من المحللين أنه قد يكون هناك ارتباط بين هذا المقياس والسعر الإجمالي للسوق.

عدد عناوين بيتكوين النشطة. المصدر: غلاسنود

تراهن بلومبرغ على الأمر

ذكرت بلومبرغ في أحدث تقرير لها عن العملات المشفرة أن عدد عناوين بيتكوين النشطة هو مؤشر صعودي مهم تاريخيًا:

"يمكن لأعلى مستوى من العناوين النشطة في حوالي عامين أن يوجه سعر بيتكوين لأعلى، إذا كان التاريخ هو الدليل." Advertisements

أيام بها > ١٠٤٠٢٤٤ عنوانًا وأسعار بيتكوين النشطة. المصدر: كوينتيليغراف، غلاسنود، كواندل.

هل سيعيد التاريخ نفسه؟

إذا فحصنا البيانات التاريخية واخترنا جميع التواريخ، عندما كان هناك ما لا يقل عن ١٠٤٠٢٤٤ عنوان بيتكوين نشط وأخذنا متوسط ​​السعر، نحصل على - ١٤٧٠٠ دولار. ومن هذا، يمكننا التكهن بأن هناك بعض الزخم المكبوت في انتظار الفرصة للخروج.

قال تقرير العملات المشفرة من بلومبرغ أنهم يتوقعون أن يقترب سعر بيتكوين من أعلى مستوى له على الإطلاق وهو ٢٠٠٠٠ دولار أو حتى يصل إلى ٢٨٠٠٠ دولار في عام ٢٠٢٠. ومن الواضح أنه لا توجد طريقة لمعرفة إذا ما كان التاريخ سيكرر نفسه أو إذا كان هذا الارتباط قد انهار في وقتٍ ما.