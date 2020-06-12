المجتمع في حيرة من أمره لتلقي توكن كريبتو.كوم تويتر لهاشتاغ علامة تجارية

تام شمس - الجمعة 12 يونيو 2020 08:55 مساءً - توكن سلسلة كريبتو.كوم (CRO) هو الآن ثاني عملة مشفرة تتلقى علامة هاشتاغ للرموز التعبيرية على تويتر. ويتبع هذا خطوة مماثلة لبيتكوين (BTC) في فبراير.

ومنذ الخميس، تتحول كتابة علامة الهاشتاغ "#CRO" تلقائيًا إلى شعار كريبتو.كوم، على غرار ما يحدث عند تغريدة "#Bitcoin" أو "#BTC".

وقد أطلقت الشركة حملة ترويجية ترويجية تتعلق بالحدث.

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الارتباك يسود المجتمع

أعرب بعض أعضاء مجتمع تويتر عن ارتباكهم حول سبب تلقي مشروع صغير نسبيًا هاشتاغ مخصص قبل الآخرين.

ومع ذلك، يبدو أن هذا جزء من خدمة الهاشتاغ التي يقدمها تويتر للعلامات التجارية الرئيسية. وتأتي الخدمة بسعر يبلغ مليون دولار، على الرغم من أن هذا السعر يتحدد لحملات "الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية" التنافسية التقليدية.

وقد تواصل كوينتيليغراف مع الرئيس التنفيذي لكريبتو.كوم، كريس مارساليك، الذي لم يرغب في الإجابة على أسئلة تفصيلية حول الهاشتاغ، واكتفى برده أن "لدينا فريق يعمل بلا هوادة وبشكل مبتكر لدفع التفاعل على تويتر"، مشيرًا إلى أن الاستجابة للهاشتاغ الجديدة "تجاوزت توقعاتنا".