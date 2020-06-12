الشرطة الكورية الجنوبية تطارد العقل المدبر وراء حلقة احتيال لسرقة إثيريوم

تام شمس - الجمعة 12 يونيو 2020 08:55 مساءً - بدأت وكالة شرطة سيول الحضرية تحقيقًا جنائيًا يوم ١٢ يونيو، مما أدى إلى البحث عن وضبط بورصتي عملات مشفرة لم تتم تسميتهما. تم تنفيذ هذه الجهود على أمل تفكيك حلقة جريمة إيثريوم بقيمة ٤١,٥ مليون دولار.

ووفقًا لجونغانغ إلبو، قامت شبكة الجريمة المزعومة بترويج نموذج أعمالها كبرنامج تسويق متعدد المستويات، أو MLM. ويعتقد أن أكثر من ١٥٠٠ شخص أرسلوا أصولهم المشفرة إلى المحتالين.

الوعد بـ "عائدات ضخمة" من استثمارات إيثريوم

تشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة، يعرف باسم "السيد. شين "تم التحقيق معه وحصل على أمر من المحكمة يمنعه من مغادرة البلاد بينما تجري السلطات تحقيقاتها. وتشير الشرطة إلى أن السيد شين هو واحد من ١٠٠ فرد على الأقل تراقبهم السلطات.

مشتبه به آخر، يعرف باسم "السيد أ، "هو أيضا تحت المراقبة. وبصفته مسؤولًا تنفيذيًا في إحدى البورصات، فقد وعد بتقديم "عوائد ضخمة" لاستثمارات إيثريوم.

عدد الضحايا قد يتجاوز ١٥٠٠

حتى وقت كتابة المقالة، قدم ٤٣٣ مستثمرًا شكاوى إلى الشرطة، زاعمين أنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم من المخطط الاحتيالي. وقال محامون يتحدثون نيابة عن الضحايا إنه قد يكون هناك ١٠٠٠ شخص آخر لم يتقدموا بعد إلى الشرطة.