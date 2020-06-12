محلل عملات مشفرة يزعم أن أعلى قيمة لبيتكوين عند ٢٠ ألف دولار كانت مزيفة

تام شمس - الجمعة 12 يونيو 2020 06:54 مساءً - ادعى تيموثي بيترسون من شركة كاين آيلاند ألترنيتيف أدفيزورس أن أعلى سعر على الإطلاق لبيتكوين (BTC) بالقرب من ٢٠٠٠٠ دولار في ديسمبر ٢٠١٧ كان "مزيفًا".

وفي تغريدة يوم ١١ يونيو، قال بيترسون إن الأمر استغرق سبع سنوات حتى يقبل الناس أن بيتكوين تم التلاعب بها في عام ٢٠١٣، مشيرًا إلى حكم صدر مؤخرًا عن محكمة يابانية تؤيد التلاعب بالبيانات ضد الرئيس التنفيذي السابق لبورصة إم تي غوكس "مارك كاربيليس.

ثم سأل: "كم من الوقت قبل أن يفهم الناس أنه تم التلاعب بسعر بيتكوين في ٢٠١٧ و٢٠١٩؟" قبل الاعتراف بأن أعلى سعر على الإطلاق بقيمة ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي كان "مزيفًا".

فهل لدينا جميعًا هلوسة جماعية؟

لا يروج بيترسون لنظرية مؤامرة غير مكتملة من نوعٍ ما حول أن أعلى سعر على الإطلاق لبيتكوين لم يحدث أبدًا، بل من المحتمل أنه حدث بسبب التلاعب.

وعندما سُئل "ما الذي يعرف أعلى سعر على الإطلاق" الحقيقي "في عقله"، أجاب أنه لم يكن في ذهنه بل من الرياضيات. وتابع أن أعلى مستوى على الإطلاق كان حقيقيًا:

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"فقط إذا كان مدعومًا من الأساسيات وفقًا للعناوين النشطة ومعدل الهاش وتعداد [المعاملات]. وإلا فإن الأسعار ليست مستدامة".

وخلص إلى أن السعر الذي يختلف اختلافًا جوهريًا عن الأساسيات يرجع على الأرجح إلى التلاعب الاحتيالي في الأسعار.

التوقع الحقيقي أكبر بكثير

دافع بيترسون عن التعليقات الأخيرة التي قام بها لمقارنة تحركات سعر بيتكوين الحالية بتلك التي كانت قبل موجة الارتفاع عام ٢٠١٣ مباشرة. وقد يؤدي الاتجاه الصعودي المتناسب اليوم إلى وصول سعر بيتكوين إلى ٧٥٠٠٠ دولار في غضون أسابيع.

لكن بيترسون أنكر تلك المزاعم بأنه توقع مثل هذا الارتفاع. بدلًا من ذلك، يدعي أنه طرح ببساطة السؤال الافتراضي، "هل سيعيد التاريخ نفسه؟"