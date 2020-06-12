عملاقة الألعاب "أتاري" تستخدم توكنها "أتاري" للمراهنة والألعاب والتسوق

تام شمس - الجمعة 12 يونيو 2020 06:54 مساءً - أعلنت عملاقة الألعاب أتاري أن حاملي توكن أتاري الخاص بها سيتمكنون من إنفاقه على المراهنة والألعاب والتسوق.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١٢ يونيو، فإن العروض الجديدة لحاملي توكن أتاري تتبع شراكة مع شركة الرياضات يونيكرن.

ومن خلال الشراكة، ستتمكن يونيكرن من الوصول إلى ألعاب أتاري الكلاسيكية مثل سنتيبيد وبونغ وأسترويدز. ومن ناحية أخرى، ستحصل أتاري على إمكانية الوصول إلى منصة المراهنات على الرياضات الإلكترونية للشركة وستشهد إضافة توكنها إلى نظامها البيئي.

ووفقًا للإعلان، سيكون توكن أتاري متاحًا للاستخدام في خدمات التسوق والرهان والألعاب من يونيكرن. حيث أوضح المؤسس المشارك لشركة يونيكرن والمدير التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت فنتشرز "راهول سوود" أنه يعتقد أن الرهان سيكون جزءًا مهمًا من مستقبل الرياضات الإلكترونية:

Advertisements

"نحن نعلم أن الرهان سيكون قوة دافعة بشكل متزايد في التطور المستقبلي لصناعة الألعاب، ولا يمكننا الانتظار للحصول على فوائد هذه الشراكة لمجتمع يونيكرن."

أتاري تراهن على العملات المشفرة

أتاري هي شركة ألعاب تأسست في كاليفورنيا في عام ١٩٧٢ وقد اصدرت إلى ألعاب كلاسيكية مثل فروغر وباك مان وبونغ وأسترويدز وسبيس إننفيدرز.

بعد تطوير وإطلاق ألعاب الفيديو في السبعينيات والثمانينيات، تراهن الشركة الآن على تطبيق تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة لصناعة الألعاب.