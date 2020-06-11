هيئة الأوراق المالية والبورصات تطلق لقاءات افتراضية للمشاركين في مجال التكنولوجيا المالية

تام شمس - الخميس 11 يونيو 2020 11:53 مساءً - سيستضيف مركز التكنولوجيا المالية، وهو الذراع المالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات، اجتماعات رقمية للاعبين في الصناعة وسط عمليات إغلاق كوفيد-١٩.

حيث قالت الهيئة في بيان صادر يوم ١١ يونيو: "لتسهيل الاتصالات الجارية، سيستضيف مركز التكنولوجيا المالية سلسلة من اجتماعات المباشرة الافتراضية المواضيعية على مدى الأشهر القليلة المقبلة"، مضيفةً:

"خلال كل سلسلة، سيجتمع موظفو مركز التكنولوجيا المالية افتراضيًا مع المبتكرين أو رواد الأعمال أو الشركات التي ترغب في مناقشة القضايا المتعلقة بموضوع هذه السلسلة". Advertisements

مركز التكنولوجيا المالية بدأ كوسيلة لتوجيه الابتكار

بدأ مركز التكنولوجيا المالية في أواخر عام ٢٠١٨ كجسر بين التقنيات المزدهرة والمبادئ التوجيهية التي تحكمها. وقد شرع المكتب في إضافة الوضوح والاتصال بين الهيئات العامة والهيئات الحكومية، حيث إن مثل هذه التقنيات المالية الجديدة تجلس أحيانًا في مناطق رمادية قانونية.

وقال البيان إنه من خلال توفير منصة للأشخاص والمجموعات للتعبير عن الأسئلة أو التعليقات أو المخاوف، عمل مركز التكنولوجيا المالية إلى حد كبير عبر التجمعات في الموقع العام الماضي في عدد من المناطق. ومع ذلك، فقد حفزت مخاوف كوفيد-١٩ وعمليات الإغلاق الناتجة عنها، شكلًا مختلفًا من الاتصال في المستقبل.

الاجتماعات الرقمية توفر منصة من هنا

ستغطي اجتماعات مركز التكنولوجيا المالية مجموعة من المواضيع في الأشهر القادمة. وقال البيان إن "الموضوع الأول هو التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)" مضيفًا أن "شركات الخدمات المالية تتجه بشكل متزايد نحو الابتكار التكنولوجي لتعزيز وإضافة الكفاءات إلى برامج الامتثال التنظيمية الخاصة بها."