قاضٍ ياباني يدعم الاتهامات ضد مارك كاربليس من إم تي غوكس

تام شمس - الخميس 11 يونيو 2020 11:53 مساءً - حكم قاضٍ ياباني بدعم اتهامات العبث بالبيانات التي تم رفعها ضد مارك كاربليس - الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية المتوقفة الآن، إم تي غوكس.

ففي نهاية مارس، استأنف كاربيليس إدانته بتهمة العبث ببيانات السجل المالي لإلحاق الضرر بعملائه. والآن، أفاد منفذ الأخبار المحلية نيكاي يوم ١١ يونيو أن قاضي محكمة طوكيو الجزئية ماريكو غوتو قرر تأييد الحكم السابق.

الحكم على كاربيليس بأكثر من عامين في السجن

حكم الحكم السابق على كاربيليس بالسجن عامين ونصف العام بتهمة التلاعب ببيانات إم تي غوكس لشهر فبراير - سبتمبر ٢٠١٣ وإيداع ٣٣,٥ مليون دولار في حسابه. ولن يضطر إلى قضاء هذه العقوبة ما لم يرتكب جريمة أخرى في غضون أربع سنوات.

وقد ادعى كاربيليس أن زيادة رصيد حسابه لم يكن جريمة. ومن ناحية أخرى، حكم القاضي بأن هذا الإجراء ينتهك شروط وأحكام الشركة وأضاف أن رصيد الحساب قد تم تعديله من أجل إخفاء عملة بيتكوين وهمية (BTC) من قبل الشركة.

كانت إم تي غوكس في يوم من الأيام أكبر وأنجح بورصات العملات الرقمية في العالم. وفي وقت إغلاقها، كانت أكبر بورصة للعملات الرقمية تختفي بعد حدوث اختراق. وفي فبراير ٢٠١٤، ذكرت الشركة أن ما يقرب من ٧٥٠٠٠٠ من عملات بيتكوين المملوكة لعملائها، بالإضافة إلى ١٠٠٠٠٠ من عملات بيتكوين الخاصة بالشركة قد سرقت.