أحد الحيتان ينقل ١,٣ مليار دولار في بيتكوين ... والسؤال هو لماذا؟

تام شمس - الخميس 11 يونيو 2020 03:55 مساءً - نظرًا لأن بيتكوين لا تزال مستقرة فوق ٩٨٠٠ دولار، فقد قرر أحد الحيتان الآن أنه الوقت المناسب لنقل أكثر من مليار دولار في بيتكوين.

ووفقًا لبيانات بلوكتشين، نقل تاجر بيتكوين غير معروف أكثر من ١٣٢٢٥٥ بيتكوين - ما يقرب من ١,٣ مليار دولار - في ثلاث معاملات على بعد دقيقة واحدة فقط من بعضها يوم ١١ يونيو. وقد تم نقل العملة المشفرة في الكتلة ٦٤٣١٣٣.

وجاءت المعاملات حيث كان سعر بيتكوين لا يزال تحت مستوى المقاومة الرئيسي البالغ ١٠٠٠٠ دولار. وفي وقت كتابة المقالة، كانت قيمة عملة بيتكوين واحدة تبلغ ٩٨٨٧ دولارًا.

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وقد أدى الحجم الهائل إلى تكهنات بأن عملات بيتكوين تلك تنتمي إلى بورصة أو خدمة حفظ مع تكهن أحد المستخدمين على ريديت بأن كوين بيز كستدي هي المسؤولة.

لا تزال لم تصل لأعلى معاملة بيتكوين

أفاد كوينتيليغراف في أبريل أن بورصة العملات المشفرة بيتفينكس قد تحركت ١٦١٥٠٠ بيتكوين، أو ١,١ مليار دولار في ذلك الوقت، مما يجعلها أكبر صفقة فردية لبيتكوين في التاريخ.

ومع ذلك، لم تكن معاملة بيتفينكس أو هذا الحوت في الواقع أكبر كمية من العملة المشفرة يمكن نقلها على الإطلاق. حيث يذهب هذا الشرف إلى صفقة بقيمة ٥٠٠٠٠٠ بيتكوين تم إجراؤها في ١٦ نوفمبر ٢٠١١. والتي كانت بقيمة ١,٣٢ مليون دولار في ذلك الوقت، ولكن يمكن تصفية هذا المبلغ من بيتكوين لحوالي ٤,٩ مليارات دولار اليوم.