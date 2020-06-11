كوين بيز تدرس دعم ١٨ أصل رقمي جديد

تام شمس - الخميس 11 يونيو 2020 03:58 صباحاً - تفكر أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة في تقديم الدعم لمجموعة متنوعة من الأصول الرقمية الجديدة.

ووفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ١٠ يونيو من كوين بيز، فإن البورصة تستكشف الدعم لآيف وأراغون وأرويف وبانكور وكومب وديجي بايت وهوريزن ولايف بير ونو سايفر ونوميرير وكيب نتورك وأوريجن بروتوكول ورين ورندر نتورك وشياكوين وسكيل نتورك وسنثيتيكس وفيتشين. ومع ذلك، فإن كوين بيز لا تفكر في إضافة شيا فندز.

ولم تعط كوين بيز جدولًا زمنيًا لإدراج هذه الأصول. حيث قالت المدونة إن العملية تتطلب "مراجعة فنية ومراجعة امتثال مهمة" بالإضافة إلى بعض الموافقة التنظيمية.

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وجاء في الإعلان: "سنضيف أصولًا جديدة على أساس الولاية القضائية، مع مراعاة المراجعة والتفويضات المعمول بها". "يمكن لعملائنا أن يتوقعوا أن تصدر كوين بيز إعلانات مستقبلية مماثلة في الوقت الذي نواصل فيه استكشاف إضافة العديد من الأصول عبر المنصة".

ويبدو أن كوين بيز كستدي، وهي ذراع حيازة العملات الرقمية المؤسسية في البورصة، قد أعلنت عن طريق الخطأ أن العملة المستقرة تيثر (USDT) ستكون جزءًا من توسع التوكن في تغريدة في وقتٍ سابق اليوم. ومع ذلك، تم حذف الإعلان الذي يشير إلى تيثر على كوين بيز منذ ذلك الحين.

أمرٌ جيد لأسعار التوكنات

عندما تضيف كوين بيز الدعم للأصول الرقمية الجديدة، يمكن أن يتبع ذلك سلوك صعودي في كثير من الأحيان. وقد أفاد كوينتيليغراف أنه عندما أعلنت البورصة أنها ستضيف ستلر لومن (XLM) في مارس ٢٠١٩، ارتفع التوكن حوالي ٥,٦٦ في المئة خلال اليوم. كذلك يُعزى معظم مضاعفة السعر لميكر داو (MKR) مؤخرًا إلى إضافته إلى كوين بيز.