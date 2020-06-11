أصحاب المصلحة الصينيون لا يرغبون في مشاركة بياناتهم الشخصية مع شبكات بلوكتشين التي تديرها الحكومة

تام شمس - الخميس 11 يونيو 2020 03:58 صباحاً - تواجه الحكومات المحلية الصينية صعوبات عند تنفيذ تطبيقات بلوكتشين بسبب عدم رغبة أصحاب المصلحة في مشاركة البيانات المملوكة للقطاع الخاص، وذلك وفقًا لتقرير محلي يوم ١٠ يونيو.

البيانات هي الملك

وفقًا للتحقيق، هناك أكثر من ٣٠ حكومة محلية ذات صلة تشتري تكنولوجيا بلوكتشين. وهدفها هو الاستفادة منها لبناء منصات الإدارة التي تحسن قدرات الإدارة الإدارية والاجتماعية المحلية.

وقد اضطرت بعض هذه المشاريع إلى الإغلاق في أقل من عامين، وفقًا للأخبار بسبب نقص البيانات الداعمة. السبب؟ يرفض العديد من أصحاب المصلحة مشاركة بياناتهم الشخصية.

حيث قال تشانغ ديشنغ، أحد الموظفين الذين شاركوا في مشروع بلوكتشين للحكومة المحلية:

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"بسبب عدم وجود إطار سياسة واضح، واجه الموظفون الحكوميون عقبات في عملية التواصل مع أصحاب المصلحة. وتتضمن البيانات اللازمة لمنصة إدارة بلوكتشين الخدمات المصرفية المحلية والتأمين والاتصالات وغيرها من الإدارات. كانت بعض الأقسام على استعداد لتقديم البيانات، في حين أن البعض الآخر لم يكن كذلك.

الدفع مقابل البيانات

وافق يان مينغ، نائب رئيس المعهد الصيني لبحوث الأصول الرقمية، على أن "حاجز المعلومات" جلب تحديات كبيرة لتطبيق تقنية بلوكتشين.

حيث أوضح مينغ أن هذه المقاومة مشكلة لأنه لنجاح شبكات بلوكتشين هذه، فإن البيانات هي كل شيء. وهو يعتقد أنه لا توجد قطاعات حكومية أو شركات خاصة على استعداد "للتبرع" ببياناتهم "مجانًا" ثم وضع هذه البيانات في سلسلة حيث يمكن للجميع رؤيتها. واقترح أن يقوم مالكو البيانات بالدفع عند طلب بياناتهم.