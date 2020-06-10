كوين بيز تكشف عن خدمة حفظ تيثر، ثم تحذف الإعلان

تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 11:55 مساءً - منذ 4 دقائق
قامت منصة حفظ كوين بيز المؤسسية بتغريد يعل عن دعم تيثر (USDT)، فقط لتحذف التغريدة بعد وقت قصير
أعلنت كوين بيز كاستدي، وهي ذراع حفظ العملات الرقمية المؤسسية الدولية لبورصة كوين بيز المعروفة في الولايات المتحدة، التوافق مع العملة المستقرة تيثر (USDT)، فقط لتحذف آثار الإعلان بعد ذلك بوقت قصير.
حيث كشفت كوين بيز كاستدي، بالإضافة إلى مدير التكنولوجيا في تيثر "باولو أردوينو"، عن إدراج USDT على منصة كوين بيز يوم ٣٠ مايو، وفقًا لتقارير كوين ديسك يوم ١٠ يونيو. ومنذ ذلك الحين تم حذف التغريدات في وقتٍ ما بين نشرها والإبلاغ عنها يوم ١٠ يونيو.
وسنقوم بالتحديث بمجرد وصول مزيد من التفاصيل.
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