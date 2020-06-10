التكديس قادم لماتيك في ١٥ يونيو

تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 11:55 مساءً - أعلنت شركة ماتيك للتو عن موعد إطلاق يونيو لشبكة الاختبار والشبكة الرئيسية،
حيث قالت ماتيك يوم الأربعاء في بيان على مدونتها إن "واجهة المستخدم للتكديس ستكون متاحة للجمهور على شبكة الاختبار بحلول ١٥ يونيو". وأضاف المنشور أن "التكديس النهائي وتفويض عُقد التأسيس على الشبكة الرئيسية لماتيك ستنطلق يوم ٢٩ يونيو أو قبله".
تكديس ماتيك ينطلق من أجل للتعليم
تعمل ماتيك نتورك، والتي كات في الأصل طرح تبادل أولي على باينانس، في قطاع المدفوعات.
وقال البيان إن إطلاق المشروع يوم الاثنين سيجلب شبكة اختبار للتكديس، والتي تستضيف أكثر من ١١٠ مدقق، مع واجهة مستخدم، مما يتيح للجمهور تجربة التكديس على ماتيك.
الشبكة الرئيسية تبدأ أيضًا في البث المباشر في يونيو
قال البيان إن ماتيك تخطط أيضًا لبدء تشغيل شبكتها الرئيسية في يونيو بعد أن تكمل مجموعة تابعة لجهة خارجية "جولة إضافية من عمليات التدقيق"، مضيفًا:
"استنادًا إلى تعليقاتهم، سنجري بعض التحسينات قبل الإطلاق النهائي للتكديس والتفويض إلى عقد التأسيس في ٢٩ يونيو أو قبله."
ووسط أنباء الإطلاق القادم، انخفض سعر أصول ماتيك بنسبة ٢٠٪ تقريبًا بين نهاية مايو وأوائل يونيو.
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