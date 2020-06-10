تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 11:55 مساءً - كشفت رابطة ليبرا، المجموعة التي تقف وراء مسعى الأصول الرقمية لفيسبوك، عن تحديث لأساسها.
حيث أعلنت الرابطة أن سترلينغ داينز سيتولى منصب كبير مسؤولي الامتثال، وذلك في بيان تم تقديمه لموظفي كوينتيليغراف. وسيترك داينز منصبه في كريدي سويس في وقت ما من عام ٢٠٢٠ لتولي دوره في رابطة ليبرا.
داينز ينضم لضمان السلامة
قال داينز في البيان "يسرني الانضمام إلى رابطة ليبرا وهي تعمل على تحويل مساحة الدفع الرقمي لتمكين مليارات الناس"، مضيفًا:
"إن أحد العناصر الحاسمة لتحقيق هذه المهمة هو التأكد من أننا نبني منصة آمنة ومتوافقة وموثوقة لجميع المستخدمين، وأنا أتطلع إلى المساهمة بشكل كبير."
رابطة ليبرا تركز على السلامة في عمليات التوظيف الأخيرة
قال البيان إن داينز لديه خبرة سابقة في حفظ التمويل مع ممارسات مكافحة غسل الأموال مع منع الاحتيال والممارسات الشائنة الأخرى. ويتمتع داينز بخبرة في العمل لدى شركة الخدمات المالية كريديت سويس، بصفته الرئيس العالمي للامتثال للجرائم المالية للشركة، بالإضافة إلى المدير الإداري.
ويظهر عدد من عمليات التوظيف الأخيرة لرابطة ليبرا رغبة الكيان في الامتثال التنظيمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبرا تواصل التقدم إلى الأمام، وتعلن عن تحديث هيكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.