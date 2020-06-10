ليبرا تواصل التقدم إلى الأمام، وتعلن عن تحديث هيكلها

تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 11:55 مساءً - كشفت رابطة ليبرا، المجموعة التي تقف وراء مسعى الأصول الرقمية لفيسبوك، عن تحديث لأساسها.

حيث أعلنت الرابطة أن سترلينغ داينز سيتولى منصب كبير مسؤولي الامتثال، وذلك في بيان تم تقديمه لموظفي كوينتيليغراف. وسيترك داينز منصبه في كريدي سويس في وقت ما من عام ٢٠٢٠ لتولي دوره في رابطة ليبرا.

داينز ينضم لضمان السلامة

قال داينز في البيان "يسرني الانضمام إلى رابطة ليبرا وهي تعمل على تحويل مساحة الدفع الرقمي لتمكين مليارات الناس"، مضيفًا:

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"إن أحد العناصر الحاسمة لتحقيق هذه المهمة هو التأكد من أننا نبني منصة آمنة ومتوافقة وموثوقة لجميع المستخدمين، وأنا أتطلع إلى المساهمة بشكل كبير."

رابطة ليبرا تركز على السلامة في عمليات التوظيف الأخيرة

قال البيان إن داينز لديه خبرة سابقة في حفظ التمويل مع ممارسات مكافحة غسل الأموال مع منع الاحتيال والممارسات الشائنة الأخرى. ويتمتع داينز بخبرة في العمل لدى شركة الخدمات المالية كريديت سويس، بصفته الرئيس العالمي للامتثال للجرائم المالية للشركة، بالإضافة إلى المدير الإداري.

ويظهر عدد من عمليات التوظيف الأخيرة لرابطة ليبرا رغبة الكيان في الامتثال التنظيمي.