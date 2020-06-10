أسعار العملات الرقمية المشفرة تتداول في نطاق مستقر بعض الشيء ولكن توجد العديد من المؤشرات التي تدل على الايجابية في تداول كل من عملة البيتكوين و الايثريوم.

تحليل أسعار أكبر العملات الرقمية البيتكوين و الايثريوم

يتم تداول Bitcoin بشكل جيد في اتجاه صعودي قوي فوق 9300 دولار على الرسم البياني اليومي مقابل الدولار الأمريكي. يواجه BTC حاليًا حاجزًا حاسمًا عند 10000 دولار ، والذي يمكن أن يرتفع فوقه بشكل ملحوظ.

ارتفع Bitcoin إلى أعلى مستوى جديد له في شهرين عند 10390 دولار قبل بدء مرحلة التوطيد.

يبدو أن السعر يفقد الزخم الصعودي ، ولكنه أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم.

يوجد خط اتجاه صعودي حاسم يتشكل بدعم بالقرب من 9300 دولار على الرسم البياني اليومي لزوج BTC / USD.

يتم تداول Ethereum في نطاق فوق منطقة الدعم 240 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن ينهي سعر ETH التعزيز الحالي ويرتفع فوق مقاومة 250 دولارًا.

لا يزال Ethereum يتداول في نطاق أعلى من مستوى الدعم البالغ 240 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

من المرجح أن يبدأ السعر في زيادة قوية إذا قام بتطهير منطقة المقاومة 250 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل بمقاومة بالقرب من 245 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة ETH / USD.

يجب أن يستقر الزوج فوق منطقة المقاومة عند 250 دولار أمريكي لبدء الارتفاع الثابت.

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تحليل سعر البيتكوين

في الأيام القليلة الماضية ، كان هناك ارتفاع مطرد في سعر البيتكوين فوق مستوى المقاومة 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. وسع سعر BTC صعوده فوق مستوى 10000 دولار واستقر جيدًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم.

تم تداوله إلى أعلى مستوى جديد له في شهرين عند 10390 دولارًا وقام بتصحيحه مؤخرًا. كان هناك استراحة دون مستويات 10200 و 10000 دولار. حتى أنه قام بتصحيح ما دون مستوى تصحيح فيب 50٪ من الحركة الصعودية من قاع التأرجح 8655 دولار إلى ارتفاع 10390 دولار.

ومع ذلك ، يوجد دعم قوي بالقرب من مستوى 9300 دولار. يوجد أيضًا خط اتجاه صعودي حاسم يتشكل بدعم بالقرب من 9300 دولار على الرسم البياني اليومي لزوج BTC / USD. خط الترند قريب من مستوى تصحيح فيب 61.8٪ للحركة الصعودية من المستوى المنخفض 8،655 دولار إلى المرتفع 10،390 دولار.

تحليل سعر الايثريوم

تداول سعر Ethereum في نطاق حاسم فوق منطقة الدعم الرئيسية 240 دولارًا. أعاد ETH النظر في دعم النطاق عند 240 دولارًا مؤخرًا ويتحرك حاليًا نحو أعلى.

يبدو أنه يتداول بشكل جيد فوق مستوى 242 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب 50% للانخفاض الأخير من مستوى 248 دولار المرتفع إلى أدنى مستوى 240 دولار.

ومع ذلك ، فإن مستوى 245 دولارًا يعمل حاليًا كمقاومة. يوجد أيضًا خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 245 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD. خط الترند قريب من مستوى تصحيح فيب 61.8% للانخفاض الأخير من مستوى 248 دولار المرتفع إلى أدنى مستوى 240 دولار.

إذا كان هناك اختراق صعودي فوق خط الاتجاه ، فقد يقوم سعر الأثير بمحاولة أخرى لمسح مستويات المقاومة 248 دولارًا و 250 دولارًا. هناك حاجة لإغلاق ناجح فوق المقاومة عند 250 دولار أمريكي للتحرك الصعودي المستمر.

في الحالة الصعودية المذكورة ، هناك فرص لارتفاع حاد بنسبة 8% إلى 15% نحو مستويات 265 دولارًا و 280 دولارًا على المدى القريب.