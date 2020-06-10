الإبلاغ عن تجميد ٤٠٠٠ حساب مصرفي صيني بسبب العلاقات بالعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 05:54 مساءً - بحسب ما ورد تم تجميد حوالي ٤٠٠٠ حساب مصرفي صيني لتجار العملات الرقمية من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية.

ووفقًا لتقرير بي تي سي إيت الصادر يوم ٨ يونيو، جمدت الشرطة الحسابات المصرفية لآلاف مستخدمي التداول المباشر من مقاطعة غوانغدونغ الصينية.

ويُزعم أن هذا يأتي كجزء من تحقيق أوسع نطاقا في الأنشطة غير القانونية مثل المقامرة وغسيل الأموال، والتي تم تسهيلها بشكل شائع من قبل بي تي سي إيت من خلال تداول العملات المشفرة خارج البورصة مع العملة المستقرة تيثر (USDT).

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ووفقًا للتقرير، بدأت السلطات في تجميد الحسابات المصرفية يوم ٤ يونيو. حيث ورد أن أحد مستثمري التجزئة وجد أن حسابه المصرفي متجمد بعد شراء عملة مشفرة في بورصة عملات مشفرة رئيسية ذات مصداقية.

والحسابات المجمدة غير مضمونة للتورط في أنشطة غير مشروعة ويمكن افتراض استعادتها بعد أن يكشف تحليل لأنشطتها عن ارتكاب أي مخالفات.

ويُزعم أن وكالات إنفاذ القانون المحلية تتعلم مهارات تحليل بلوكتشين من أجل تتبع معاملات أصول العملات المشفرة على السلسلة.