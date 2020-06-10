الفائدة على خيارات بيتكوين ترتفع بنسبة ٥٠٪ في شهر لتصل إلى ١,٥ مليار دولار

وفقًا لأحدث البيانات من شركة سكيو لتحليل السوق، تجاوز إجمالي الفائدة المفتوحة في خيارات بيتكوين (BTC) ١,٥ مليار دولار في ٩ يونيو. ويأتي هذا بالكاد بعد شهر من تجاوز الفائدة المفتوحة ١ مليار دولار لأول مرة، مما يمثل زيادة بنسبة ٥٠٪ خلال ٣٣ يومًا.

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ارتفاع بنسبة ٥٠٪ في شهر بقيادة اثنين من المشاركين في السوق

بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين ١ مليار دولار لأول مرة على الإطلاق يوم ٧ مايو. وبعد أكثر من شهر، بعد ذلك، تمتلك ديربيت وحدها فائدة مفتوحة تبلغ ١,١ مليار دولار، وكسر إجمالي الفائدة المفتوحة ١,٥ مليار دولار.

ولم تكن زيادة ديربيت بنسبة ٢٠ ٪ من ٩٠٣ ملايين دولار على مدار الشهر هي أكبر قصة بالرغم من ذلك.

حيث زادت بورصة شيكاغو التجارية (CME) من الفائدة المفتوحة على خيارات بيتكوين بأكثر من ٨٥٠٪ في هذا الوقت. وفي ٧ مايو، بلغ هذا ٣٨ مليون دولار، ولكن بحلول ٩ يونيو سجلت بورصة شيكاغو الطبية ٣٦٨ مليون دولار من الفوائد المفتوحة.