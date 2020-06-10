بيتفيوري ستقوم بإطلاق صندوق تعدين بيتكوين للمستثمرين المؤسسيين في اليابان

تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 05:54 مساءً - تخطط شركة بيتفيوري، وهي شركة تعدين عملة مشفرة وتطوير بلوكتشين، لإطلاق صندوق تعدين بيتكوين (BTC) في اليابان في يوليو. حيث أكد كاتسويا كونو، رئيس بيتفيوري اليابان، التطور مع كوينتيليغراف اليابان اليوم.

ومع استمرار عدم اليقين فيما يتعلق بالأسواق التقليدية وسط جائحة فيروس كورونا، يتزايد اهتمام المستثمرين بعملة بيتكوين والعملات المشفرة كاستثمار بديل.

ومع ذلك، لم تكن هناك طريقة حتى الآن للمستثمرين في اليابان لاكتساب تعرض غير مباشر لبيتكوين من خلال البنية التحتية المتعلقة بالعملات المشفرة.

من المفترض أن يكون العرض الجديد هو أول صندوق لتعدين العملات الرقمية في اليابان، وسيقدم في البداية خدماته للمستثمرين المؤسسيين مثل "مكاتب العائلة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يديرها المالك [و] الشركات الدينية" قبل التوسع إلى عملاء التجزئة.

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وأعرب كونو عن ثقته في الطلب على المشروع "لأن إنتاجه يختلف عن المنتجات الأخرى".

ومن أجل الامتثال للوائح اليابانية، أنشأ الصندوق شركة ذات أغراض خاصة لزيادة الاستثمار.

وسيتم تشغيل الصندوق الجديد من قبل نيبون أنجلز إنفستمنت، المسجلة كمشغل أعمال للأدوات المالية مع وكالة الرقابة المالية اليابانية، وكالة الخدمات المالية. وستعمل شركة المحاماة اليابانية الكبرى أندرسون موري آند توموتسون كمستشار.

وقد أطلقت بيتفيوري سابقًا صندوق لتعدين بيتكوين للمستثمرين من المؤسسات في سوق أمريكا الشمالية في مايو.