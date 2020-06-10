الصراع بين مديري بيتماين يستمر مع قيام الرئيس التنفيذي المخلوع بتعطيل عمليات تسليم رقائق أسيك

تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 02:54 مساءً - بعد الاستيلاء ماديًا على مكتب بكين لبيتماين، ورد أن الرئيس التنفيذي المخلوع ميكري تشان يستعيد سيطرته ويعرقل تسليم منتجات بيتماين من مصنع شنزن

وفقًا لمصادر النشر الصيني بلوك بيتس، أصدر تشان أمرًا يحظر على الموظفين شحن المنتجات إلى عملاء بيتماين. والسبب وراء ذلك لا يزال غير واضح.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، يبدو أن تشان قد أعاد الحصول على منصب الممثل القانوني لشركة بيتماين التابعة للبر الرئيسي للصين، المملوكة رسميًا لشركة هونغ كونغ القابضة، التي لا تزال تحت سيطرة جيهان وو.

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رد جيهان وو

سعى بيان قادم من جانب جيهان وو في الشركة يوم ٩ يونيو إلى طمأنة الموظفين بأن الوضع تحت السيطرة. حيث قال المؤسس المشارك أنهم يحلون الوضع من خلال القنوات القانونية، في إشارة إلى الأضرار غير المحددة التي سببها تشان.

ويطمئن باقي البيان الموظفين بأنه سيتم تعويض جميع الأضرار التي قد يتعرضون لها من قبل بيتماين، وحثهم على "العمل معًا لحماية بيتماين".

ويبدو أن البيان يعكس الخلاف الذي طال امده بين الاثنين، حيث يسعى كل منهما للحصول على دعم موظفي الشركة.