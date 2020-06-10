المستثمرون يرفعون دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة احتيالية مزعومة بقيمة ١٧ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 02:54 مساءً - يخطط المستثمرون في شركة فولتيدج سولوشنز الجنوب إفريقية لتقديم دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي للشركة ويلي بريدت بتهمة خداع ٢٠٠٠ مستثمر في حوالي ١٧ مليون دولار.

بريدت يفر للخارج

في ١ يونيو، ذكر كوينتيليغراف أنه يعتقد أن بريدت فر من جنوب إفريقيا إلى موزمبيق في ديسمبر ٢٠١٩. وأشارت وزارة الشؤون الداخلية في جنوب إفريقيا إلى أنه لم يعد منذ ذلك الحين.

وبعد الفرار إلى موزمبيق، ورد أن بريدت قطع جميع الاتصالات مع مستثمريه باستثناء رسالة بريد إلكتروني حاولت طمأنتهم بأن أموالهم آمنة وأنه سيتم ردها لهم. ويزعم منفذ الأخبار المحلية نيوز٢٤ أن بريدت أشار إلى أن السداد كان سيبدأ بحلول ٣٠ مايو.

وبعد عدم تلقي أي رد، يقوم المستثمرون الآن باستشارة المحامين للمضي في قضية ضد بريدت. وهم يعتزمون تقديم طلب عاجل في محكمة بورت إليزابيث العليا هذا الأسبوع. حيث قالت المستثمرة أنيت فيلدسمان:

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"نحن نهدف إلى الحصول على الطلب حيث سنطلب إعفاء من المحكمة، أمام المحكمة العليا في نهاية الأسبوع."

بريدت يترك خلفه حسابًا مصرفيًا فارغًا

كما تحقق مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية في جنوب إفريقيا، والمعروفة أيضًا باسم هوكس، في قضية جنائية ضد المخادع المتهم بتهمة تزوير وثائق إثبات الدفع.

وفي حين أن بريدت نفسه لم يرد على أي أسئلة تتعلق بمكان وجوده أو فيما يتعلق بالتسديدات، فقد وجد التحقيق أن حسابه المصرفي، الذي كان يمتلك في وقت سابق ٣,١٥ ملايين دولار، فارغ الآن.