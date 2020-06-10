البنك المركزي الغاني يؤكد أنه لا يزال يتطلع إلى إطلاق عملة رقمية

تام شمس - الأربعاء 10 يونيو 2020 02:54 مساءً - قال النائب الأول لمحافظ البنك، إن بنك غانا لا يزال ملتزمًا بتجريب عملة رقمية للبنك المركزي.

وقد أدلى الدكتور ماكسويل أوبوكو أفاري بالتعليق خلال ورشة عمل افتراضية لأصحاب المصلحة حول أنظمة وخدمات الدفع، وفقًا لتقرير صادر عن غانا ويب يوم ٨ يونيو.

وفي هذا الربيع، أنشأ البنك المركزي مكتبًا للتكنولوجيا المالية والابتكار لتعزيز التنمية في الصناعة المحلية، وقام في السنوات الأخيرة بتكييف هيكله التنظيمي للاستجابة للتغيرات الرئيسية في قطاع المدفوعات.

وعلى الرغم من هذه الأساليب لتشجيع المعاملات النقدية الإلكترونية، أكد أوبوكو أفاري أن الخطط التجريبية المحددة للبنك العملة الرقمية للبنك المركزي لا تزال على أرض صلبة.

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بنك غانا يعلن عن الاهتمام بالعملة الرقمية للبنك المركزي في الخريف الماضي

حسبما يشير التقرير، أنشأ بنك غانا قسم أنظمة الدفع في عام ٢٠١٦ ومنذ ذلك الحين شجعت مجموعة من أنظمة الدفع الرقمية بين البنوك في البلاد.

وفي مراجعة لمبادرات المؤسسة حتى الآن، أكد أوبوكو أفاري أن بنك غانا أظهر باستمرار "القيادة والتبصر في خلق بيئة مواتية للتنمية التنافسية والمبتكرة والشاملة للقطاع المالي".

وحسبما ورد، أذن البنك المركزي للبنك التجاري الغاني بإصدار النقود الإلكترونية، وأعلن أولًا عن رغبته في تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في خريف ٢٠١٩.

حيث كشف حاكم بنك بنك غانا إرنست أديسون في ذلك الوقت أن تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي سيتم متابعته في الإطار التنظيمي، مع "إمكانية إصدار e-cedi في المستقبل القريب".