القبض على قائم بالتعدين غير قانوني بعد سرقة أكثر من ٤٠٠ ألف دولار من الكهرباء

تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 11:53 مساءً - ألقت الشرطة القبض على أحد سكان ماخاتشكالا بروسيا، في ٩ يونيو، والذي يُزعم أنه أنشأ هيكلًا ضخمًا غير قانوني لتعدين العملات المشفرة يربط حوالي ٥٠٠ منصة بشبكة إمدادات الطاقة المحلية.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٦ يونيو من السلطات المحلية، أنشأ القائم بتعدين العملات المشفرة البالغ من العمر ٣٠ عامًا خطة تعدين تسببت في أضرار اقتصادية لشبكة الكهرباء الحكومية تقدر قيمتها بأكثر من ٣٤ مليون روبل (٤٩٤٠٠٠ دولار).

ويدعي التقرير أن الشخص المجهول استأجر الطابق الثالث في مكان غير سكني في مايو، يقع في مجمع بناء في بلدة نيو خوشيت، حيث بدأ مزرعة تعدين لتوليد بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة.

وذكرت الشرطة أن عامل التعدين المزعوم متصل بالكابلات التي تدير خط الكهرباء للمجمع من خلال معدات متخصصة.

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العناصر التي استولت عليها الشرطة

خلال الغارة، عثرت السلطات المحلية على ٥١٨ مكون كمبيوتر تستخدم لتعدين العملات المشفرة.

وقد فتحت وكالة إنفاذ القانون قضية جنائية ضد القائم بالتعدين المشتبه به لتسببه في تلف الممتلكات عن طريق الاحتيال أو خيانة الأمانة. وفي الوقت نفسه، يجري تحقيق أولي لتوضيح إذا ما كان سكان ماخاتشكالا متواطئين في مخطط التعدين.

ولم تقدم الشرطة مزيدًا من التفاصيل حول العملات البديلة التي كان المشتبه فيه يقوم بالتعدين، أو مقدار الأرباح التي حققها المخطط في الفترة القصيرة التي كانت فيها أجهزة تعدين العملات المشفرة نشطة.