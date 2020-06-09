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المستخدمون يعاقبون كوين بيز بسبب انقطاع الخدمة عن طريق سحب مبلغ قياسي من بيتكوين

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Cointelegraph بواسطة Michael Kapilkov 0 تبليغ

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تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 11:53 مساءً -  

شهدت كوين بيز أكبر صافي تدفق لبيتكوين (BTC) في تاريخها في أعقاب انقطاع الخدمة الأخير. حتى نسيم طالب ترك البورصة.

البجعة السوداء

حدث انقطاع ١ يونيو أثناء زيادة حركة المرور حيث كانت بيتكوين تحاول دفع مستوى المقاومة ١٠٠٠٠ دولار. وبالمثل، وبسبب تعتيم بيتميكس قبل بضعة أشهر، فقد تسبب ذلك في الكثير من الإحباط بين قاعدة مستخدميها. وبعد أيام قليلة، خرج أحد أشهر مستخدميها، مؤلف "بلاك سوان"، نسيم طالب، من البورصة.

Coinbase Net Bitcoin Flows

 صافي تدفقات بيتكوين من كوين بيز. المصدر: غلاسنود

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هل يعاقب المستخدمون كوين بيز؟

في ٧ يونيو، قام مستخدمو كوين بيز بسحب ٢٢٠٠٠ عملة بيتكوين أكثر مما قاموا بإيداعه - بقيمة ٢١٤ مليون دولار. ووفقًا لبيانات غلاسنود، لم يحدث الأمر سوى مرة واحدة فقط في التاريخ حيث شهدت كوين بيز صافي سحب أكبر - ٢٨ يوليو ٢٠١٧، عندما كان التدفق ٢٢٥٠٠ بيتكوين. وكان السعر في ذلك الوقت ٢٧٨٥ دولارًا. وبالتالي، من حيث الدولار، كان هذا حدثًا أكثر تواضعًا، حيث تم سحب ٦٣ مليون دولار فقط من بيتكوين من البورصة.

Bitcoin Balances Coinbase & All Exchanges

 أرصدة بيتكوين على كوين بيز وجميع البورصات. المصدر: غلاسنود

لا تزال كوين بيز تحتفظ بما يقرب من مليون بيتكوين، أكثر من أي بورصة أخرى. وبالتالي، فإن هذا الحادث الأخير قد يكون له تأثير ضئيل على المحصلة النهائية. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار كيف فقدت بيتميكس مكانتها القيادية، من الأفضل أن تقوم كوين بيز بإصلاح مشاكلها المتعلقة بالتوسع حتى لا تنفر المزيد من مستخدميها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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