المستخدمون يعاقبون كوين بيز بسبب انقطاع الخدمة عن طريق سحب مبلغ قياسي من بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 11:53 مساءً -

شهدت كوين بيز أكبر صافي تدفق لبيتكوين (BTC) في تاريخها في أعقاب انقطاع الخدمة الأخير. حتى نسيم طالب ترك البورصة.

البجعة السوداء

حدث انقطاع ١ يونيو أثناء زيادة حركة المرور حيث كانت بيتكوين تحاول دفع مستوى المقاومة ١٠٠٠٠ دولار. وبالمثل، وبسبب تعتيم بيتميكس قبل بضعة أشهر، فقد تسبب ذلك في الكثير من الإحباط بين قاعدة مستخدميها. وبعد أيام قليلة، خرج أحد أشهر مستخدميها، مؤلف "بلاك سوان"، نسيم طالب، من البورصة.

صافي تدفقات بيتكوين من كوين بيز. المصدر: غلاسنود

Advertisements

هل يعاقب المستخدمون كوين بيز؟

في ٧ يونيو، قام مستخدمو كوين بيز بسحب ٢٢٠٠٠ عملة بيتكوين أكثر مما قاموا بإيداعه - بقيمة ٢١٤ مليون دولار. ووفقًا لبيانات غلاسنود، لم يحدث الأمر سوى مرة واحدة فقط في التاريخ حيث شهدت كوين بيز صافي سحب أكبر - ٢٨ يوليو ٢٠١٧، عندما كان التدفق ٢٢٥٠٠ بيتكوين. وكان السعر في ذلك الوقت ٢٧٨٥ دولارًا. وبالتالي، من حيث الدولار، كان هذا حدثًا أكثر تواضعًا، حيث تم سحب ٦٣ مليون دولار فقط من بيتكوين من البورصة.

أرصدة بيتكوين على كوين بيز وجميع البورصات. المصدر: غلاسنود

لا تزال كوين بيز تحتفظ بما يقرب من مليون بيتكوين، أكثر من أي بورصة أخرى. وبالتالي، فإن هذا الحادث الأخير قد يكون له تأثير ضئيل على المحصلة النهائية. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار كيف فقدت بيتميكس مكانتها القيادية، من الأفضل أن تقوم كوين بيز بإصلاح مشاكلها المتعلقة بالتوسع حتى لا تنفر المزيد من مستخدميها.