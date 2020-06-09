شركة بلوكتشين الناشئة للطاقة الشمسية في جنوب إفريقيا تجمع ٣ ملايين دولار، وتخطط للتوسع عبر القارة

تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 08:55 مساءً - وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين، حصلت منصة الطاقة المتجددة من نظير إلى نظير في جنوب إفريقيا " صن إكستشينج" على استثمار بقيمة ٣ ملايين دولار من شركة أرك إميرجينج بارتنرز، وبذلك اختتمت جولة تمويلية من السلسلة A بقيمة ٤ ملايين دولار.

وتتيح صن إكستشينج للعملاء الدوليين شراء خلايا شمسية تقع عن بُعد - إما باستخدام بيتكوين (BTC) أو راند جنوب إفريقي - ثم تأجيرها لتشغيل الشركات والمنظمات في الأسواق الناشئة. حيث قالت آبي كامبريدج، مؤسس الشركة الناشئة ومديرها التنفيذي، لكوينتيليغراف:

"يحصل مالكو الخلايا الشمسية على دخل من الكهرباء التي يتم توليدها، بينما تحصل المدارس والشركات والعيادات والمؤسسات الأخرى على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، مما يقلل تكاليف الكهرباء وانبعاثات الكربون."

ومن خلال الاستثمار الجديد، ستسمح صن إكستشينج للعملاء "بزيادة تنويع محافظ الخلايا الشمسية عبر المناطق والصناعات". حيث قالت كامبريدج لكوينتيليغراف إن الشركة تستكشف أيضًا عددًا من الأسواق المختلفة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك ناميبيا وزيمبابوي ونيجيريا.

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مشكلة استهلاك الطاقة

من المعروف أن نموذج إجماع بيتكوين، إثبات العمل، يستهلك كميات هائلة من الطاقة في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لأحدث البيانات من ديجيكوميست، فإن إجمالي البصمة السنوية للعملة المشفرة يساوي ٥٨,٧٨ تيراواط / ساعة، وهو ما يمكن مقارنته باستهلاك الطاقة في دولة إسرائيل بأكملها.

وعندما سُئلت عما إذا كانت قلقة بشأن كمية الكهرباء التي تستهلكها بيتكوين، أخبرت كامبريدج كوينتيليغراف:

"على الرغم من أن تعدين بيتكوين يستهلك الكثير من الطاقة، إلا أنه أكثر كفاءة من النظام المصرفي البديل، ويستمر السباق في استخراج بيتكوين بأكثر الطرق كفاءة، باستخدام أقل تكلفة للطاقة - والتي أصبحت الآن الطاقة الشمسية في الأماكن التي تتمتع بضوء الشمس الغزير. ونحن نأمل في أن يتم تعدين بيتكوين بالطاقة الشمسية".

وأضافت الرئيسة التنفيذية أن الطاقة التي تنتجها الخلايا الشمسية على مدار حياتها "أكبر بكثير من الطاقة التي استغرقتها لتعدين عملات بيتكوين التي اشترتها، مما خلق توازنًا إيجابيًا للطاقة".