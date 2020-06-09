مدينة كورية جنوبية تفتح خدمات عامة لتطبيق معرف هوية مستند إلى بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 08:55 مساءً - أطلقت بوسان، وهي ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، تطبيق تعريف يستخدم بلوكتشين العامة للتحقق من معلومات المواطن.

وقد تم تطوير التطبيق من قبل كوينبلغ، وهي شركة كورية ناشئة تعمل داخل وضع الحماية التنظيمي لمنطقة بوسان بلوكتشين الخالية من التنظيم. وقد تم استخدام بلوكتشين ميتاديوم وتقنية معرف الهوية اللامركزي لتشغيل التطبيق.

ومن خلال هذا النظام، يتم تخزين بيانات المستخدم على أجهزتهم، ويتم فقط تقديم دليل تشفير للمعلومات إلى بلوكتشين. وهذا يحقق التوازن بين خصوصية البيانات الشخصية والحاجة إلى إنشاء سجلات مقاومة للعبث. وعادة، لا يمكن تحقيق هذا الأخير إلا من خلال خوادم مركزية تحمل جميع البيانات.

وسيسمح التطبيق للمواطنين بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية "المباشرة"، والتي أصبحت نتيجة لجائحة كوفيد-١٩ أولوية أعلى بكثير. وتشمل حالات الاستخدام الحالية القدرة على استخدام معرف هوية مواطني بوسان وأنواع أخرى من البطاقات الذكية الصادرة عن الحكومة. ويحتوي التطبيق أيضًا على محفظة عملات مشفرة، والتي تتبع جهود كوين بلاغ لدمج مدفوعات العملات المشفرة في مكاتب بريد كوريا الجنوبية.

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مشاركة بوسان الكبير في مجال بلوكتشين

بدأ اتجاه رقمنة الخدمات الحكومية قبل فترة طويلة من تعميم بلوكشين في بعض البلدان، وفقًا لتقرير عام ٢٠١٨.

حيث قال متحدث باسم كوينبلغ لكوينتيليغراف أن اختيار بوسان لمنصة لامركزية هو جزء من دفع المدينة نحو الابتكار التكنولوجي، حيث تلعب بلوكتشين دورًا مهمًا.

وقد سمحت بيئة الحماية التنظيمية في بوسان بإنشاء العديد من المبادرات التي تتضمن بلوكتشين. ففي ديسمبر ٢٠١٩، أدى ذلك إلى إطلاق عملة مشفرة محلية تم تطويرها بالتعاون مع KT، وهي واحدة من أكبر مزودي الاتصالات في كوريا.