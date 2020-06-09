يمكن للأستراليين والنيوزيلنديين الآن استخدام بيتكوين في آلات البيع

تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 06:55 مساءً - ستقبل آلات البيع التي تديرها شركة تعبئة وتوزيع المشروبات الغازية الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ كوكا كولا أماتيل الآن الدفعات باستخدام العملات المشفرة

يأتي هذا التطوير بعد صفقة جديدة مع منصة الأصول الرقمية سنترباي، التي تم الإعلان عنها يوم ٨ يونيو.

وستمكن شبكة كوكا كولا أماتيل التي تضم أكثر من ٢٠٠٠ آلة بيع في أستراليا ونيوزيلندا المستهلكين من إنفاق العملات الرقمية الخاصة بهم باستخدام كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بهم لمسح ملصق دفع رمز الاستجابة السريعة، شريطة أن يكون لديهم محفظة سايلو سمات واليت مثبتًا.

وسايلو سمارت واليت هو تطبيق لامركزي يدمج خدمات المراسلة مع محفظة رقمية، مع دعم الأصول الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين (BTC) وأي توكن ERC-٢٠.

Advertisements

بعد الوباء، فإن قضية مدفوعات التجزئة غير النقدية أصبحت أقوى

أشار جيروم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة سنترباي، إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى تقليل الاتصال الجسدي في مواقع البيع بالتجزئة بسبب أزمة الصحة العامة كوفيد-١٩ العالمية.

وقد تم تقديم صفقة الشركة مع كوكا كولا أماتيل - التي من المفترض أنها واحدة من أكبر شركات تعبئة زجاجات كوكا كولا في العالم، والتي تخدم ٢٧٠ مليون مستهلك - كخطوة أولى في توفير وصول أسهل إلى العملات الرقمية للمستهلكين العالميين.

"لقد أظهرنا الآن كيف يمكنها العمل في أستراليا ونيوزيلندا، ونتطلع إلى تنمية الأعمال التجارية على مستوى العالم. وقد أنشأنا وجودًا في أمريكا الشمالية وسنستهدف السوق الأمريكية بعد ذلك".

تركز سنترباي على معالجة الحواجز التي تحول دون اعتماد تقنيات الويب ٣.٠ - خاصة الأصول الرقمية وخدمات الهوية الرقمية - التي تعزوها إلى "تعقيد التكامل" و "تجارب المستخدم الضعيفة".