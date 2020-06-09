تداول البيتكوين Bitcoin الحالي يهيئ الى ارتفاع قوي نحو 10500 دولار

يتم تداول البيتكوين Bitcoin في نطاق ضيق فوق دعم 9640 دولار مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يرتفع سعر البيتكوين إذا تم مسح مستويات المقاومة عند 9800 دولار و 9880 دولار.

يتم تداول Bitcoin في منطقة إيجابية فوق مستويات الدعم 9640 و 9600 دولار.

من المرجح أن يستهدف المضاربين على الارتفاع اختراقًا صعوديًا فوق منطقة المقاومة عند 9880 دولارًا.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل بمقاومة بالقرب من 9800 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

قد يؤدي الاختراق الهبوطي أدنى المتحرك البسيط لكل 100 ساعة إلى انخفاض كبير أدنى من 9500 أو 9300 دولار.

تداول سعر البيتكوين Bitcoin يتأرجح بين الصعود و النزول المدعوم

بعد موجة انتعاش قوية ، واجه سعر البيتكوين مقاومة قوية بالقرب من مستوى 9880 دولار مقابل الدولار الأمريكي. بدأ أصل البيتكوين BTC التداول في نطاق دون مستوى 9880 دولارًا ويبدو أنه يستعد للخطوة الرئيسية التالية.

Advertisements

كان هناك كسر دون مستوى 9720 دولار ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب 23.6% من الحركة الصعودية من قاع 9389 دولار إلى ارتفاع 9811 دولار. ومع ذلك ، فإن مستوى 9640 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة يعملان كدعم قوي.

على الجانب العلوي ، هناك عقبة كبيرة تتشكل بالقرب من مستويات 9800 و 9880 دولار. يوجد أيضًا خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 9800 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

إذا قام البيتكوين Bitcoin بمسح مقاومة خط الاتجاه ، فهناك فرص لارتفاع حاد فوق المقاومة 9880 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 10000 دولار ، والتي فوقها من المرجح أن يهدف الثيران إلى اختبار منطقة المقاومة عند 10500 دولار على المدى القريب. أي مكاسب أخرى يمكن أن تقود السعر نحو حاجز 11200 دولار.

الحركة هبوطية في سعر البيتكوين BTC؟

على الجانب السلبي ، يوجد دعم مدى بالقرب من المستوى 9640 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. إذا كان هناك اختراق هبوطي أدنى المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة ، فقد يختبر السعر مستوى 9600 دولار.

مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية من قاع 9389 دولار إلى ارتفاع 9811 دولار يقترب من مستوى 9600 دولار ليكون بمثابة دعم. قد تؤدي أي خسائر أخرى إلى وضع الكثير من الضغط على المضاربين على الصعود ، وقد ينخفض السعر أكثر نحو دعم 9500 أو 9400 دولار.