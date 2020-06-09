شركة إنشاء منازل يابانية تستخدم بلوكتشين لتبسيط عقود الإيجار

تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 06:53 صباحاً - في اليابان، تقوم واحدة من أكبر شركات بناء المنازل بالاستعدادات لجعل عقودها لبعض المنازل المستأجرة قائمة على بلوكتشين.

ووفقًا لإعلان تم نشره على موقع الشركة على الإنترنت يوم ٨ يونيو، قالت سيكيسوي هاوس إنها ستستخدم بلوكتشين في عقود إيجار المساكن، بما في ذلك تغطية الكهرباء والغاز. وسيتم تنفيذ الإجراءات قبل مارس ٢٠٢١.

وسيتمكن المستخدمون المقيمون في منازل تأجير "شاميزون" من تسجيل أرقام هواتفهم وعناوينهم لدخول العقار دون الاتصال بوكيل عقاري. وتتيح التكنولوجيا الحالية لعملاء سيكيسوي هاوس فتح وإغلاق الأبواب باستخدام هواتفهم الذكية فقط.

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التحرك نحو تبسيط إجراءات عقود الإيجار

كانت شركات بناء المنازل في بلدان أخرى تدفع ليتم تسجيل عقود إيجار العقارات على بلوكتشين. حيث أفاد كوينتيليغراف في يونيو ٢٠١٩ أن المنظمين في مالطا يطلبون تسجيل العقود على بلوكتشين لحمايتها من العبث وضمان الوصول المصرح به.

وفي يوليو ٢٠١٩، أعلنت شركة بلوكتشين اليابانية بيتفلاير أنها قد دخلت في شراكة مع شركة سوميتومو لإطلاق نشاط تجاري مدعوم بعقود ذكية على سلسلة ميابي الخاصة بها.

كذلك بدأ سيكيسوي هاوس في بناء نظام إدارة معلومات العقارات باستخدام بلوكتشين بالتعاون مع KDDI وهيتاتشي في عام ٢٠١٧. والشركة عضو في نيكس تشين، وهو اتحاد من الشركات التي تشارك المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بتقنية بلوكتشين.