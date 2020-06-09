ألكيمي تدفع إخطارات العملات المشفرة في الوقت الحقيقي إلى جهازك

تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 06:53 صباحاً - قد يكون أحد التقاليد العريقة في مجتمع العملات المشفرة على وشك أن يصبح متقادمًا. تُطلق ألكيمي، وهي منصة تطوير بلوكتشين، ألكيمي نوتيفاي - وهوو إشعار دفع للمطورين يمكن أن يشير إلى نهاية التحديث المتكرر لمستكشف الكتلة المفضل لديك أثناء انتظار تأكيد المعاملة.

تعد تجربة مستخدم العملات المشفرة واحدة من أكثر جوانب السخرية في الصناعة، حيث يزعم النقاد أن الطبيعة المعقدة للمعاملات والوقت الذي تستغرقه العديد من بروتوكولات بلوكتشين لإنهائها، يعني أن العملة المشفرة لن تجد أبدًا اعتمادًا سائدًا.

ولكن جنبًا إلى جنب مع الأحداث مثل الاهتمام المكتسب، والإجراءات داخل اللعبة، والتوكنات المحروقة، وعروض الأسعار على التوكنات غير القابلة للاستبدال) والمعاملات المتساقطة، يمكن أن تجعل إخطارات التأكيد من الصعب على المستخدمين التفاعل مع تطبيقات بلوكتشين.

حيث أوضح كوسالا هيماتشاندرا من ماي إيثر واليت أن "الإشعارات الفورية هي جزء لا غنى عنه لتمكين الواجهات التي يطلبها المستخدمون"، وواصل أنها "حاسمة في ازدهار النظام البيئي الكامل للتطبيقات اللامركزية".

وبينما تبحث العديد من الشركات عن طرق لحل هذه المشكلات، عاد الرئيس التنفيذي لشركة ألكيمي "نيكيل فيسواناثان" إلى المستخدم ليجد موضع المشكلة.

"إن إنشاء منتجات بسيطة ومفهومة يمكن للمستخدم العادي الوصول إليها هو مفتاح نجاح صناعة بلوكتشين. وفي ألكيمي، نحن نركز بشدة على تزويد المطورين بالقدرات التي يحتاجونها لإنشاء تجارب المستخدم البديهية هذه." Advertisements

الاستطلاعات من مطوري بلوكتشين

تستشهد ألكيمي بدراسة أجرتها شركة الأبحاث إيرشيب، والتي حللت البيانات من ٦٣ مليون مستخدم للتطبيق لفهم كيفية تفاعلهم مع التطبيقات. ومن المرجح أن يواصل المستخدمون استخدام التطبيق خلال ٩٠ يومًا الأولى من تثبيت التطبيق، بنسبة ٣٠٠٪ تقريبًا، بينما أدت الإشعارات اليومية إلى معدلات احتفاظ أعلى بنسبة ٨٢٠٪. وفي فئة الإنتاجية، والتي تتضمن التطبيقات المتعلقة بالمهام، كان الاحتفاظ بمستلمي الإشعارات اليومية أعلى بنسبة ٤٦٠٪ من أولئك الذين لم يتلقوا أي شيء.

ويعتقد فيسواناثان وفريقه أن هذا البحث يثبت أن مستخدمي العملات المشفرة سيظلون أكثر تفاعلًا مع التطبيقات اللامركزية والتطبيقات التي تقدم الخدمة.

حيث قال رئيس التكنولوجيا في ألكيمي جوي لاو إنه "من مئات المحادثات مع المطورين، أدركنا أن هذه الركيزة الأساسية لتجارب المستخدم الرائعة كانت نقطة مشاكل كبيرة. "تم إنشاء ألكيمي نوتيفاي لتمكين منتجات بلوكتشين من أن تكون بسيطة وسهلة الاستخدام مثل تطبيقات الويب / الهاتف المحمول التقليدية. وهذا هو جوهر ألكيمي: الاستماع إلى عملائنا ومنحهم لبنات البناء القوية التي يحتاجونها لبناء منتجات رائعة".

كما تعمل منصة مطور ألكيمي على تشغيل البنية التحتية بلوكتشين للفرق الرائدة في النظام البيئي بما في ذلك كريبتو كيتيز وأوبن سي وكايبر وزيرو إكس وباينانس واليت وغودز أنتشيند وأوبرا وميكر. وقد تم دعم الشركة من قبل بانتيرا كابيتال وكوين بيز وجامعة ستانفورد ... وتضم رجل الأعمال تشارلز شواب والممثل ويل سميث ورئيس شركة ألفابيت "جون هينيسي" والموسيقي جاي زي من بين مستثمريها.

لقطات الشاشة أدناه هي أمثلة لما سيبدو عليه ألكيمي نوتيفاي مع العملاء الأوائل الذين يعملون حاليًا على دمج المنتج.