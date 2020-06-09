موظفٌ سابق في دجاج كنتاكي يفقد كل إمبراطورية المخدرات والعملات المشفرة التي صنعها

تام شمس - الثلاثاء 9 يونيو 2020 06:53 صباحاً - أمرت محكمة ليستر كراون بمصادرة على أكثر من ١,٨ مليون جنيه إسترليني (٢,٢٩ مليون دولار) في ٨ يونيو من فرد بريطاني كان يدير إمبراطورية مخدرات بعدة مليارات من علية منزله.

ووفقًا لهاربورو ميل، كان بول جونسون، ٣٢ عامًا، موظف سابق في دجاج كنتاكي، يدير سوقًا على الويب المظلم من منزله شبه المنفصل في ليسترشاير. وقد حُكم على جونسون أيضًا بالسجن ثماني سنوات في فبراير.

عمليات غير قانونية مخبأة وراء تجارة شاي وهمية

تظاهر جونسون، وهو خريج دراسات الأعمال، بأنه تاجر شاي كغطاء لتبادل المخدرات الدولي.

وأوضحت السلطات أن جونسون استورد وباع أكثر من ٤٠٠ رطل من الهيروين والكوكايين و LSD والقنب والكيتامين. وقد تم إجراء جميع مشتريات المتجر بالبيتكوين (BTC).

حيث نقلت وسائل الإعلام المحلية عن القاضي مارتن هورست، الذي قال إن تاجر المخدرات حقق إيرادات إجمالية تبلغ حوالي ٢١٨٣٣٠٤ جنيه إسترليني (٢,٧٧ مليون دولار)، على الرغم من أنهم تمكنوا فقط من مصادرة ١٨٣٧٦٠١ جنيه إسترليني (٢.,٢٩ مليون دولار).

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وسيتعين على جونسون التخلي عن الإجمالي في غضون ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الأصول الأخرى بما في ذلك سيارة رانج روفر تبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه إسترليني (٢٥٤٥٤ دولارًا) وسيارة نيسان جوك تبلغ ٣٠٣٠٠ جنيه إسترليني (٣٨٥٦٠ دولارًا)، والتي سيتم عرضها للبيع.

المخدرات الموجودة داخل منزل جونسون

تم اتهام عامل دجاج كنتاكي السابق بحيازته عقاقير من الفئة A وB، وحيازة بقصد توريد عقاقير من الفئة A، واستيراد غير صحيح للبضائع إلى المملكة المتحدة، وخمس تهم تتعلق بغسيل الأموال.

وقد حُكم على زوجة جونسون السابقة، ليا تايلور والتون، بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بسبب تواطؤها مع إمبراطورية المخدرات على الإنترنت. كما اتُهمت باكتساب ممتلكات بأموال غير مشروعة.

وقد ضبطت سلطات إنفاذ القانون المخدرات في منزل جونسون، بما في ذلك أقراص MDMA، وLSD وهيروين وكيتامين، بالإضافة إلى الأدوات المساعدة.

أفاد كوينتيليغراف عن دراسة من كريستال بلوكتشين أناليتيكس في ١٩ مايو، والتي كشفت أن إجمالي قيمة الدولار الأمريكي لبيتكوين المنقولة على الويب المظلم ارتفع بنسبة ٦٥٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، على الرغم من انخفاض المعاملات خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩.