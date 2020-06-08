سوق للتوكنات غير القابلة للاستبدال يفتح صناعة الألعاب في كوريا التي تقدر بمليارات الدولارات على مجال العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 8 يونيو 2020 11:55 مساءً - أطلقت شركة بلاي داب الكورية لألعاب بلوكتشين سوقًا للتوكنات غير القابلة للاستبدال، مما يوفر لصناعة الألعاب الكورية التي تقدر بمليارات الدولارات بوابة محلية للأصول الرقمية.

وقد تم الإعلان عن منصة "بلاي داب ماركت بليس" الجديدة يوم ٨ يونيو، وهي تعلن عن نفسها على أنها تقدم دعمًا مجانيًا للتداول بالعملات بين عناصر اللعبة المستندة إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال.

حيث قاد كوه كوانغ ووك، وهو عضو مؤسس ومدير تنفيذي سابق لشركة أيتم باي، منصة الوساطة المبكرة عبر الإنترنت للعناصر داخل اللعبة، تطوير سوق بلاي داب.

سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال الكوري يستهدف صناعة الألعاب

عند الإطلاق، تدعم المنصة عناصر من ألعاب التجميع المدعومة من إيثريوم كريبتو دوزر ودوزر بيرد.

وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، اجتذبت الألعاب ٢٠١ مستخدم و٣٠ مستخدمًا على التوالي.

وقد أنتجت كريبتو دوزر ما قيمته ٦١٠ دولارًا من التجارة على ٢١٣٢ معاملة أسبوعية، في حين مثلت دوزر بيرد أقل من ١٢ دولارًا في الحجم على ٢٧٧ معاملة.

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تعد صناعة الألعاب الكورية رابع أكبر صناعة على مستوى العالم، حيث تمثل ١٤,٣ مليون وون كوري (١٢,١ مليار دولار) في ٢٠١٨. وقد نما قطاع الألعاب الكوري بمتوسط ​​معدل سنوي يزيد عن سبعة بالمئة خلال العقد الماضي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة سوبر تري التي تتخذ من كوريا مقرًا لها أنها اجتذبت ٢,٥ مليون دولار من استثمارات السلسلة أ، بما في ذلك مشاركة إس بي آي إنفستمنت كوريا.

أسواق التوكنات غير القابلة للاستبدال في تزايد

أثار نمو الألعاب التي تدعم التوكنات غير القابلة للاستبدال و "الأكوان المتعددة" للألعاب إطلاق عدد من أسواق التوكنات غير القابلة للاستبدال الجديدة.

ففي شهر مارس، أصبحت منصة نيفتي المملوكة لوينكلفوس أول بورصة قائمة على الدولار الأمريكي لتداول التوكنات غير القابلة للاستبدال. وعلى الرغم من إعلان نيفتي أنها ستتخذ استراتيجية "بطيئة ومتعمدة" فيما يتعلق بدعم التوكنات، إلا أن سلسلة مفاجئة من الإصدار المحدود من كريبتو كيتيز شهدت انقطاعًا في تجربة المنصة الشهر الماضي.

وشهد شهر مايو أيضًا إطلاق شركة ييدل الناشئة في طوكيو، وهي سوق نظير إلى نظير لتأجير ورهن التوكنات غير القابلة للاستبدال.