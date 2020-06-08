يتيح توكن جديد التوفير في رسوم إيثريوم عن طريق "تخزين" توكنات الغاز

تام شمس - الاثنين 8 يونيو 2020 11:55 مساءً - تم برمجة رسوم إيثريوم (ETH) بحيث لا يمكن دفعها إلا في إيثريوم، لكن الحيلة الذكية مع العقود الذكية تسمح للمستخدمين بالدفع الفعال مقابل الغاز باستخدام توكن خاص، مما يقلل من إجمالي الرسوم التي يتحملونها.

وقد تم استخدام هذا المبدأ من قبل الفريق وراء ون إنش.إكستشينج، وهو مجمع التبادل اللامركزي، لتقديم توكن تشي. تم الإعلان عن التكنولوجيا رسميًا يوم ٥ يونيو، وهي تستند إلى تكرار سابق للمفهوم، يسمى توكن غاز (GST).

كيف يعمل الأمر؟

تستفيد شركة تشي من آلية تقوم برد الغاز عند تحرير مساحة التخزين على الجهاز الظاهري لإيثريوم. وفي حالة توكنات الغاز، فإن حرقها يدمر "العقود الذكية" التي تم إنشاؤها عند سك العملة، وهو ما يقول الفريق إنه أكثر كفاءة من محو البيانات مباشرة.

ومن المفترض إنشاء توكنات تشي عندما تكون رسوم الغاز على إيثريوم منخفضة، مما يسمح للمستخدم "بتخزين" هذا السعر لاستخدامه لاحقًا. كما أوضح الرئيس التنفيذي لون إنش.إكستشينج، سيرغيج كونز، في هاكاثون ETHGlobal أن هذا مفيد بشكل خاص لنشر العقود الذكية، وهي عملية يمكن أن تستهلك ملايين توكنات الغاز. ولوضع ذلك في المنظور، يبلغ الحد الإجمالي للغاز للكتلة حاليًا ١٠ ملايين.

ولتوفير الرسوم، يجب حرق التوكن إلى جانب العملية الأساسية، مما يقلل من إجمالي كمية الغاز المستهلكة في تلك المعاملة. وذلك لأن عملية الاسترداد لا يمكن أن تؤدي إلى استخدام الغاز بشكل إجمالي صفري أو سلبي - مما يعني أنه يجب إقرانه بإجراء آخر لتكون فعالة.

ومع ذلك، يقول مطورو تشي أن التوكن يمكن أن يخفض سعر المعاملة بنسبة تصل إلى ٥٠٪.

التأثير على سوق رسوم إيثريوم

يمكن أن يكون للقدرة على قفل أسعار الغاز المنخفضة خلال فترات عدم النشاط تداعيات مهمة على سوق رسوم إيثريوم.

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وحسبما لاحظ فيتاليك بوترين ومطورين آخرين في مناقشاتهم حول توكن الغاز الأول، يمكن للآلية تخفيف سعر الغاز بين فترات النشاط المرتفع والمنخفض. وسيعمل المستخدمون على تخزين توكنات الغاز عندما تكون رخيصة الثمن للقيام بذلك، وتفريغها عندما ترتفع رسوم الغاز - وبالتالي موازنة الطلب الكلي على الغاز.

وكان أنتون بوكوف، مدير تقنية المعلومات في ون إنش.إكستشينج، مع ذلك متشككًا في أن تشي سيغير اقتصاديات رسوم إيثريوم:

"لا أعتقد أن هذا سيغير أي شيء، باستثناء أن المستخدمين لديهم طريقة ترميز لسعر الغاز، وسيتمكنون من المضاربة عليه".

تعزيز التبني

أشار بوكوف إلى أن تشي لديها بالفعل حالة استخدام على منصة ون إنش، مما يسمح للمستخدمين بتوفير الرسوم بمبادلات توكنية.

ومن ناحية أخرى، فشل توكن الغاز، المولود في عام ٢٠١٨، إلى حد كبير في تحقيق التبني لأن "قلة من الناس فهموا كيف يعمل"، حسبما قال كونز لكوينتيليغراف.

حيث قال بوكوف إن توكنات GST واجهت أيضًا مشكلة في التفاعل مع معيار ERC-٢٠، مما أدى إلى "إظهار المحافظ وحتى إيثرسكان لرصيد خاطئ."

وفي حين تم استخدام GST في المقام الأول من قبل المرجحين، حسبما لاحظ كونز، فقد أدى التكامل المباشر مع ون إنش.إكستشينج إلى اهتمام المستخدمين الآخرين أيضًا. وكشف أيضًا أن بعض مقدمي التمويل اللامركزيين يتطلعون إلى دمج تشي في أنظمتهم.