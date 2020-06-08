تعدين الايثريوم قد يصبح أكثر ربحا من تعدين البيتكوين

وصلت رسوم شبكة الايثريوم اليومية إلى ما يقرب من 500000 دولار في 7 يونيو للمرة الرابعة في تاريخ الشبكة. تعني الزيادة الكبيرة في رسوم الشبكة الآن أن Ethereum تجاوز Bitcoin ، الذي وصل رسومه شبكتها في نفس التاريخ إلى 308000 دولار فقط.

ربح المعدنين من شبكة Ethereum أكثر من 500 الف دولار متفوقين على التعدين في شبكة البيتكوين ب 200 الف دولار يوم أمس، 7 يونيو 2020.

كانت يوم الامس جيدا بالنسبة لشبكة الايثريوم ، سواء من حيث نشاط الشبكة ورسوم الشبكة. وفقًا لأحدث البيانات من شركة تحليلات العملة المشفرة Glassnode ، تجاوزت رسوم الشبكة اليومية على Ethereum تلك الموجودة على Bitcoin بنحو 200 الف دولار. دفع الارتفاع في نشاط الشبكة على Ethereum المبلغ الإجمالي للرسوم المسجلة في 8 يونيو للوصول إلى ما يقرب من 500000 دولار. الأمس كان هو المرة الرابعة هذا العام التي يكسب فيها معدني الايثريوم Ethereum الكثير من المال.

من ناحية أخرى ، كان أداء Bitcoin مخيبًا للآمال إلى حد ما يوم أمس ، حيث سجل فقط 308 الف دولار في رسوم الشبكة اليومية.

تحليل التغييرات في رسوم شبكة الايثريوم

أظهرت البيانات من Glassnode أن رسوم الشبكة على Ethereum نادرا ما تفوقت على رسوم شبكة البيتكوين. على الرغم من وفرة مشاريع DeFi ومختلف تطبيقات DApps إلا ان المعدنين في شبكة الايثريوم لا يتوفقون في الغالب على التعدين في شبكة البيتكوين من حيث الارباح، و لكن مؤخرا و في سنة 2020 بدأ التعدين يأخد مجرى أخر بعد حدث الانقسام، و تطور شبكة الايثريوم.

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في المرة الأخيرة من هذا العام ، شهد معدني ال Ethereum أرباحًا أعلى بكثير من معدني ال Bitcoin في منتصف مارس ، في نفس الوقت الذي تعرض فيه سوق التشفير لضربة شديدة بسبب جائحة كورونا وانهيار سوق الأسهم. يمكن أن يؤدي البيع المكثف لمختلف العملات البديلة إلى شبكة مزدحمة ، حيث يتسابق المتداولون لدفع أكبر رسوم المعاملات من أجل تصفية ممتلكاتهم بشكل أسرع.

من ناحية أخرى ، ارتفعت رسوم المعاملات على Bitcoin في النصف الأول من شهر مايو ، مع أكبر ارتفاع في رسوم الشبكة يتزامن مع انخفاض مكافئة البيتكوين في التعدين. مع تخفيض مكافأة تعدين الكتلة من 12.5 إلى 6.25 BTC ، ارتفعت رسوم المعاملات بشكل كبير من أجل الحفاظ على أرباح المعدنين. ومع ذلك ، مع تعافي الشبكة من التأثير المباشر لحدث الانقسام ، تم تخفيض رسوم المعاملات ، مما يفسر الانخفاض الحاد في الرسوم التي شهدتها شبكة Bitcoin منذ 18 مايو.